Переснимут "Мистер и миссис Смит"

Брэд Питт и Анджелина Джоли сыграли супругов киллеров в боевике 2005 года "Мистер и миссис Смит". Вскоре после съемок поженились, сейчас уже разведены. Фото: Pinterest

По мотивам фильма "Мистер и миссис Смит" 2005 года снимут сериал. Выйдет на платформе Amazon 2022-го.

Джон и Джейн поженились почти сразу после знакомства, живут в пригороде. Каждый скрывает, что является наемным убийцей. Работают в организациях, конкурирующих между собой. Однажды супруги получают заказ убить друг друга, по сюжету.

В оригинальном фильме мужа и жену сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли. Считается, что съемки стали началом их отношений, из-за чего Питт развелся с Дженнифер Энистон.

В сериале же "Мистера и миссис Смит" сыграют британская актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж и американский актер и музыкант Дональд Гловер.

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Режиссер - Франческа Слоун, известная по проекту "Атланта" и "Фарго". Исполнители главных ролей также присоединятся к написанию сценария.

Фиби Уоллер-Бридж получила "Эмми" и "Золотой глобус" за главную роль в сериале "Дрянь". Дональд Гловер стал известен после клипа This is America. Писал сценарий "Студия 30", снимался в "Звездных войнах", "Сообщество" и "Атланте". Озвучил Симбу в ремейке мультфильма "Король Лев".