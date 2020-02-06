"Паразиты" - лучшее кино года: что известно о фильме

"Паразиты" выйдут в прокат в Украине 1 августа. Фото: скрін Movieclips Trailers/YouTube

Южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Джин Хо стал главным триумфатором "Оскара-2020". Лента победила в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке".

Мировая премьера кинофильма состоялась 21 мая 2019 года. Он был показан на Каннском кинофестивале во Франции. После показа картине устроили 15-минутную стоящую овацию. Фильм получил награду "Золотая пальмовая ветвь", и это был первый раз, когда южнокорейское кино получает высшую награду на этом мероприятии.

Еще до премьеры в Южной Корее права на показ фильма были проданы в 192 страны, и это стало рекордом для азиатского кино.

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О чем фильм "Паразиты"?

В центре сюжета – абсолютно бедная семья неудачников, в которой не работает никто. Они живут в грязном подвале, сидят под потолком, чтобы словить вай-фай из соседних кафешек и не закрывают окна, чтобы их жилье хоть немного обрабатывалось, когда мимо проходит дезинфектор. Чтобы найти деньги на хоть какой-нибудь скромный ужин, они зарабатывают гроши на складывании коробок для пиццы.

Как герои докатились до жизни такой? Отец когда-то пытался открыть кондитерскую, но его план полностью провалился, в итоге он отчаялся и сдался. Мать когда-то была спортсменкой, но скисла и забросила спортивную карьеру. Оба старших сына пытались поступить в институт, но так и не смогли. Теперь все они влачат весьма жалкое существование.

Неожиданно и в их темное и грязное царство проник луч света – им стал приятель старшего сына. Он студент и просит друга подменить его в качестве репетитора по английскому для дочки богатого директора международной IT-компании мистера Пака. Робкий Ки-ву ловко подделал университетский диплом и отправился на работу в шикарную усадьбу, оформленную лучшими дизайнерами.

Семья Пак – полная противоположность главным героям. Они богаты, живут в роскоши и не считают денег. Удачливый паренек получил работу в богатом доме и решил переместить сюда и свою семейку, обеспечив их работой обслуги. Отец стал шоферов, мать – домработницей, сестра учит младшего сына рисованию. Именно с этого момента и начинается самое интересное, ведь у семейства Паков оказывается много тайн, которые не хотелось бы раскрывать.

Кто снимал фильм?

Режиссер и сценарист картины – кореец Пон Чжун Хо. Он уже не в первый раз приводит свои фильмы в Канны. Два года назад дебютировал с картиной "Окча" о гигантской экспериментальной свинье. Награды он в тот раз не получил, однако фильм и режиссера кинокритики хвалили.

Все актеры, сыгравшие в картине, – корейцы, поэтому их имена мало известны для европейского зрителя. Главу семьи сыграл южнокорейский актер Сон Кан Хо, уже снимавшийся в фильмах режиссера Пон Чжун Хо – "Воспоминания об убийстве" и "Вторжение динозавра". Актер Пак Со Чжун сыграл роль сына богатого отца, он известен по фильмам "Она была красивой", "Прорвемся!". Мать бедного семейства сыграла актриса Чо Ёджон, известная по фильму "Слуга, или правдивая история Бан-чжа".

Где смотреть фильм?

"Паразиты" выйдут в прокат в Украине 1 августа. Также его можно посмотреть в сети по подписке в онлайн-кинотеатрах.

В ночь на 10 февраля на 92-й церемонии вручения американской киноакадемии стали известны обладатели "Оскаров" 2019 года. Масштабная церемония длилась 3,5 ч. Лидером по количеству номинаций был психологический триллер Тодда Филлипса "Джокер" - 11 номинаций, по 10 номинаций было в комедийной драмы "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино и исторической драмы "1917" Сэма Мендеса.