Параджанов во время съемок автобиографии пророчил собственную смерть

20 июля 1990 года умер кинорежиссер, сценарист и художник Сергей Параджанов. Международное признание получил после экранизации повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков" в 1964 году. Лента получила 39 международных наград и 28 призов на кинофестивалях в 21 стране.

Параджанов появился на свет 9 января 1924 года в Тифлисе (ныне - Тбилиси, Грузия) в армянской семье. Был третьим ребенком. У него были две сестры - Рузанна и Анна. Его отец Иосиф Параджанян работал торговцем антиквариатом. Талант и богатое воображение режиссер унаследовал от матери Сирануш Бежанян, которая была артистичной женщиной. Профессия антиквара передавалась из поколения в поколение. Иосиф Сергеевич надеялся, что дети будут продолжать его дело. Сергей выбрал другой путь, и отец не смог ему этого простить.

Автор: ukrpohliad Талант и богатое воображение режиссер унаследовал от матери Сирануш Бежанян

В 1942 году окончил русскую школу с двумя "пятерками" - с естествознания и рисования. После этого учился на строительном факультете Тбилисского института железнодорожного транспорта. Покинул университет через год ради обучения вокалу в Тбилисской консерватории и хореографии при Тбилисском оперном театре. 1945 года перевелся в Московскую государственную консерваторию. Через год поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Учился у режиссера Александра Довженка.

После окончания института Параджанова направили в Киев, где он работал над первым фильмом "Андриеш". В фильме рассказывается о молдавском пастухе, который мечтал стать витязем. Склонность к фольклорной поэтики был присущ Параджанову со студенческих лет. Впоследствии снял документальные и научно-популярные кинокартины: "Наталия Ужвий", "Думка", "Золотые руки".

В 1950 году женился на сотруднице московского универмага Нигяр Керимовой. Женщина родом из татарской семьи из Молдовы. Но ее братья договорились, что она выйдет замуж за другого. Они приехали в Москву и требовали большой выкуп. Параджанов не мог его заплатить, и братья убивают Нигяр.

Через пять лет в Киеве женился на дочери дипломата 16-летней Светланой Щербатюк. За три года у них родился сын Сурен. В 1962-м пара рассталась, но поддерживала отношения.

Автор: ukrpohliad В 1964-м Параджанов поставил фильм "Тени забытых предков" по мотивам повести Михаила Коцюбинского

В 1964-м поставил фильм "Тени забытых предков" по мотивам повести Михаила Коцюбинского. В фильме воспет живописный мир гуцульских обычаев, обрядов и быта. Картина получила 39 наград и 24 гран-при международных фестивалей. По количеству наград вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Государственный Комитет Совета Министров СССР по кинематографии отказал авторам фильма в оплате по первой категории, потому что он не отражал советскую действительность.

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"Москва хотела от меня чтобы я скомпоновал все на русский лад. Но я отказался, понимая, что это будет вульгаризацией. В итоге Москва трактовала картину как выражение украинского национализма", - прокомментировал такое решение власти Параджанов.

Во время премьеры фильма в Киеве, которая проходила 4 сентября 1965 года в кинотеатре "Украина", прошла акция литературного критика Ивана Дзюбы, аспиранта Василия Стуса и журналиста Вячеслава Чорновола против ареста украинских диссидентов. Параджанову, который участия в акции не принимал, начали препятствовать в реализации творческих замыслов и остановили производство ленты "Киевские фрески".

"Украина - моя вторая родина. Там я создал свой первый шедевр "Тени забытых предков", там я стал гением, там у меня родился сын. Украина мне подарила все, и Украина меня погубила", - рассказывал Параджанов в одном из интервью.

Украина мне подарила все, и Украина меня погубила

17 марта 1973 года режиссера приговорили к пяти годам заключения за украинский национализм, спекуляцию и гомосексуализм. Против него выдвинули анонимные обвинения. Параджанов отбывал наказание в Лукьяновской тюрьме и в колонии в Алчевске. Среди заключенных пользовался авторитетом. 30 декабря 1977 года после вмешательства международных организаций Параджанова освободили. Ему запретили жить в Украине. Переехал в Тбилиси.

"Я - армянин, который родился в Тбилиси и сидел в российской тюрьме за украинский национализм", - так описывал себя режиссер.

Автор: ukrpohliad 17 марта 1973 года режиссера приговорили к пяти годам заключения за украинский национализм, спекуляцию и гомосексуализм

В 1982-м Параджанова на 11 месяцев закрыли в СИЗО за критическое выступление на прогоне спектакля памяти Владимира Высоцкого. После освобождения разрешения оставаться в Украине не получил. Последние годы жил и работал в Тбилиси. Год спустя был осужден условно за взятку. Снял фильмы "Легенда о Сурамской крепости" (1984) и "Ашик-Кериб" (1988). Увлекся живописью и керамикой.

"Все знают, что у меня три родины. Я родился в Грузии, работал в Украине и собираюсь умирать в Армении", - сказал он перед смертью.

Последней работой режиссера стала автобиографическая картина "Исповедь". Начал снимать 7 июня 1989 года в Армении. Успел снять одну из сцен фильма - похороны девочки-соседки. Готовясь к съемке этой сцены, реквизиторы сами выбирали гроб. Замысла Параджанова не знали, поэтому попросили доставить на съемочную площадку сразу два гроба - белую и черную. Режиссер увидел это и сказал: "А вторую для кого? Для меня?". Слова оказались пророческими.

Завершить фильм не удалось: в Параджанова диагностировали рак легких. Его госпитализировали и прооперировали в Москве. Проходил лечение в Париже.

17 июля 1990 года он приехал в Ереван. Через три дня умер. Параджанова похоронили 25 июля в Пантеоне имени Комитаса.

Автор: ukrpohliad 20 июля 1990 года кинорежиссер умер

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Ему посмертно присвоили звание народного артиста Украинской ССР. 1991 года посмертно стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко как режиссер-постановщик фильма "Тени забытых предков".

Режиссера Сергея Параджанова арестовывали три раза. В 1973 году был арестован и осужден по сфабрикованному обвинению в "мужеложстве с применением насилия" и распространении порнографической продукции. В тюрьме Параджанов находился в очень тяжелых условиях, его неоднократно били и пытали, не давали возможности писать и рисовать. Однажды в тюрьме начальник сказал Параджанову, который подметал пол: "Осужденный, работаете без огонька" В следующий раз, заметив начальство, режиссер поджег метлу - так и стал подметать - "с огоньком". Он находил выход творчеству - собирал крышки от бутылок молока, сделанные из фольги, заливал их смолой и делал гравировки - портреты Богдана Хмельницкого, Николая Гоголя, Александра Пушкина, Петра I. Эти произведения прозвали "талерами Параджанова". Не имея возможности долгое время проявлять себя в кинематографе, он делал коллажи, что воспринимались его воображением как застывшие кадры киноленты. За годы тюремного заключения он сделал около 800 работ.