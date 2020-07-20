Сергей Параджанов: "Украина мне подарила все, и Украина меня погубила".

20 июля 1990 в Ереване на 67 году жизни умер украинский кинорежиссер, сценарист, художник Сергей Параджанов. Всемирное признание ему принес фильм "Тени забытых предков", снятый 1964 году.

Кинорежиссера называли эпатажным и всегда ждали от Параджанова удивительных выходок не только в кино, но и в жизни.

Свой талант и богатое воображение он унаследовал от матери, которая была очень артистичной и эксцентричным женщиной. Отец Иосиф был состоятельным антикваром в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия), надеялся, что именно сын унаследует и продолжит семейное дело. У парня были другие планы. Отец так и не простил ему измену семейному бизнесу. Но умение отличить ценную вещь от подделки не раз пригодилось режиссеру, когда он сидел без работы и зарабатывал на жизнь скупкой антиквариата.

Сергей Параджанов учился на строительном факультете железнодорожного института, работал на фабрике "Советская игрушка", учился игре на скрипке, занимался хореографией и вокалом. Однако в итоге выбрал кинематограф.

Во время учебы во ВГИКе Параджанов влюбился в девушку-татарку Нигьяр и вскоре женился на ней. Родня девушки, узнав о браке с иноверцем, требовала у Сергея большого выкупа за Нигьяр, как велит обычай. Но денег у него не было. Он обратился за помощью к отцу, но тот, не простил сыну другой выбор профессии, в помощи отказал. Далее братья пытались забрать сестру с собой, но Нигьяр не хотела расставаться с мужем. Тогда братья просто толкнули ее под электричку, которая неслась на скорости.

Второй женой Параджанова стала украинка Светлана Щербатюк, дочь дипломатов. Ей было 16 лет, а Параджанову 31 год. В браке родился сын Сурен. Вместе они прожили три года, она не смогла приспособиться к странностям мужа, и в 1961 году они развелись. Но всю жизнь поддерживали хорошие отношения.

Именно за фильмы, которые не вписывались в стандарты советской власти, Сергей Параджанов был трижды арестован. О себе сам режиссер говорил: "Я - армянин, который родился в Тбилиси и сидел в российской тюрьме за украинский национализм".

Скандал вокруг фильма "Тени забытых предков разгорелся в сентябре 1965 года во время презентации в киевском кинотеатре" Украина ", на которой выступили Иван Дзюба, Василий Стус и Вячеслав Чорновил с критикой правящего режима относительно арестов интеллигенции летом того года. Кроме того Сергей Параджанов сделал еще один, хотя и не заметный, но страшный шаг: он отказался дублировать фильм на русском, что в то время было нонсенсом.

Параджанов всю жизнь говорил: "Украина - это моя родина, это моя вторая родина. Там я создал свой первый шедевр "Тени забытых предков", там я стал гением, там у меня родился сын. Украина мне подарила все, и Украина меня погубила ".

В 1967 Сергея Параджанова приглашают на Ереванскую киностудию, где он снимает фильм "Саят-Нова" или "Цвет граната". В 1971 году Параджанов вернулся в Киев, а уже в 1973 году был арестован и осужден по сфабрикованному обвинению в "мужеложстве с применением насилия" и распространении порнографической продукции.

В тюрьме Параджанов находился в очень тяжелых условиях, его неоднократно били и пытали, не давали возможности писать и рисовать. Однажды в тюрьме начальник сказал Параджанову, который подметал пол: "Осужденный, работаете без огонька" В следующий раз, заметив начальство, режиссер поджег метлу - так и стал подметать - "с огоньком". Он находил выход творчеству - собирал крышки от бутылок молока, сделанные из фольги, заливал их смолой и делал гравировки - портреты Богдана Хмельницкого, Николая Гоголя, Александра Пушкина, Петра I. Эти произведения прозвали "талерами Параджанова". Не имея возможности долгое время проявлять себя в кинематографе, он делал коллажи, что воспринимались его воображением как застывшие кадры киноленты. За годы тюремного заключения он сделал около 800 работ.

За решеткой Параджанову становится плохо - он страдает от диабета и болезни легких. За год до конца срока он был освобожден под давлением мировой общественности. В частности благодаря французскому писателю-коммунисту Луи Арагону, который в 1977 году лично встречался с Леонидом Брежневым. Но Параджанову запретили оставаться в Украине и последние годы жил и работал в Тбилиси, где снял фильмы "Легенда о Сурамской крепости" (1984) и "Ашик-Кериб" (1988) и увлекся новыми для себя видами творчества - живописью и керамикой.

Последней кинематографической работой Параджанова стал автобиографический фильм "Исповедь", который он начал снимать 7 июня 1989 года в Армении. Работу над ним завершить не удалось - у Параджанова диагностировали рак легких, он был госпитализирован и прооперирован в Москве, лечился в Париже, однако спасти его не удалось. Похоронили его в Пантеоне парка имени Комитаса в Ереване.

Незадолго до смерти Параджанов отснял одну из сцен автобиографического фильма "Исповедь"— похороны девочки-соседки. Готовясь к съемке этой сцены, реквизиторы сами выбирали гроб, но замысла Параджанова они не знали, поэтому попросили доставить на съемочную площадку сразу два гроба – белый и черный. Увидел это, режиссер сказал: "А второй для кого? Для меня что-ли?" Слова оказались пророческими.