Пандемия не повлияла на работу, только ограничил себя в движении - Иван Марчук

В Музее истории Киева проходит ретроспективная выставка Ивана Марчука "Я ЕСМЬ ..." к 85-летию художника. В экспозиции - 118 полотен из 12 циклов, написанные с 1970-х до 2021 года.

Автор: Мария Беляева В ретроспективной экспозиции Ивана Марчука "Я ЕСМЬ ..." показывают 118 полотен из 12 циклов, написанные с 1970-х до 2021 года. Выставка проходит в Музее истории Киева к 85-летию художника

"У меня все картины дорогие, ведь я их родил. Выбрал эти, так другие, около 300 работ, находятся за пределами Украины, в Мадриде и Чикаго. Выбирал, что хотел показать людям, из разных циклов, - говорит Иван Марчук. - Мои картины приятно действуют на психику. Это истинное наслаждение в нашей жизни, непростой и страдальческой, прийти на один-два часа, отключиться от повседневности и погрузиться в другой мир. Картины дают столько материала, что можно еще долго вспоминать и фантазировать. На каждом этапе я делаю то, что мне хочется, или так, как я еще не делал. Должен себя удовлетворить, тогда найдутся люди, которые будут в таком же восторге, как и я. Живу по черному календарю, без выходных, работаю как одержимый. Живу только искусство и в искусстве.

Живу по черному календарю, без выходных, работаю как одержимый

Пандемия не повлияла на работу, только ограничил себя в движении. Утром иду из дома в мастерскую, а вечером из мастерской в ​​дом. Накормил в парке ворон, получил заряд позитива. В 7 утра уже в мастерской, при любой погоде. Целый день работаю стоя.

Автор: Мария Беляева Первым циклом творчества Ивана Марчука является "Голос моей души". Писал образы незнакомых ему людей. Картины показывают на выставка "Я ЕСМЬ" в Музее истории Киева

Начал рисовать в 6 классе. Копировал портреты с "Читанки". Меня поощрял отец. Он был на все руки мастер, ткач, почти художник. Плел из лозы удивительные амфоры. В школе мне давали много задач, учителя замучили. Чтобы рисовал позвоночник рыбы, срезы деревьев как наглядные иллюстрации к урокам. После 7 класса, который закончил с отличием, поступал в Львовское училище. И не прошел. Потому что не мог нарисовать обычный кувшин с натуры. Я все копировал. Перемучился год, а на второй пошел к знакомому, который уже учился в училище. Он посоветовал, что и как надо делать. И со второй попытки поступил. Самый счастливый день моей жизни - когда я стал студентом художественного училища. Знал, что буду художником. Думал стать передвижником, ходить и учить людей. Все же закончил училище, затем институт. Задержался в студентах 11 лет. Уже в институте сказал, что хочу быть ненормальным художником, не таким, как все. Одним на весь мир. И у меня это получилось.

Уже в институте сказал, что хочу быть ненормальным художником, не таким, как все.

Когда переехал в Киев в 1965 году, сказал "Я Есмь". После 11 лет учебы начал с белого листа. Рисовал картинки с какими-то неизвестными мне людьми. О них говорили, почему такие грустные. Отвечал, не грустные, а мудрые. Эта мудрость пронизывает весь мой главный цикл, который назвал "Голос моей души". Тогда я почувствовал, что такое полная свобода. Оценки никто не ставил. Делал, что хотел. "Голос моей души" стал стволом дерева, которое пустило веточки, различные циклы. Сейчас у меня 14 ветвей. И я постоянно возвращаюсь к пейзажам. Они нравятся зрителям, очаровали весь мир. Так никто больше не рисует. Пишу только Украину, где земля еще не испорчена. В любом уголке нахожу красоту природы и показываю ее. Особенно я месячных и снежных дел мастер. Ночи люблю с детства. Писал поле, копны в лучах лунной ночи".

Не знаю другого художника, который мог бы с такой любовью и нежностью написать родную землю

"В произведениях Ивана Марчука заложены архетипы, которые так поражают всех, - говорит искусствовед Анна Владимирская. - Украинские хаты, пейзажи, природа, снег. Не знаю другого художника, который мог бы с такой любовью и нежностью написать родную землю. Это не показной патриотизм, а настоящий внутренний. Иван Марчук очень украинский художник. Каждый, кто смотрит его работы, открывает для себя зеркало страны, лучшее, что у нас есть, - отношение к природе, религии, человека. Другая особенность его творчества - авторский стиль пльонтанизм. Отец Ивана Степановича был ткачом, и художник с детства наблюдал, как происходит этот процесс, как переплетаются на станке нити. Это плетение в некоторых работах напоминает сплетение волос. Даже кровеносные сосуды, это глубина и метафористичность. А его деликатность цветов, которую можно сравнить разве что с японскими художниками. Это живопись художника, который понимает, что такое культура цвета.

Автор: Мария Беляева В своих пейзажах Марчук рисует природу, снег, украинские хаты. Картины показывают на выставке "Я ЕСМЬ" в Музее истории Киева



Первая выставка Ивана Марчука была в Союзе композиторов 40 лет назад. Картины повесили в узких коридорах. Экспозиция была как гром среди ясного неба. Тогда царил соцреализм, надо было писать доярок и колхозниц. Стало понятно, что в Украине есть гении. Первой написала о нем статью, опубликовала в журнале "Украина". Мне говорили, что может сломаться карьера, ведь он антисоветский. Вышел разворот, все было спокойно. После этого о нем начали писать и другие. Больше всего нравятся его пейзажи. Если повесить рядом картину "Ночь над Днепром" выдающегося живописца Куинджи и любой пейзаж Марчука, а не будет диссонанса. Это два гения. Обычно старые мастера затмевают современных художников. А Марчук конкурирует с мастером любого времени.

Ивану Марчуку 85 лет. Вызывает восхищение его энергия, внутренние и физические силы. В его творчестве сочетается гениальный талант, дар и трудолюбия. Он не тратит себя ни на что, кроме живописи".

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Автор: gs-art.com Пейзаж "Золотая ночь" Ивана Марчука является одним из топ-лотов аукциона классического и современного искусства Classic & Contemporary Art. Пройдет с 24 мая по 1 июня в столичном аукционном доме «Золотое Сечение». Оценивают в 60-90 тысяч долларов

Пейзаж "Золотая ночь" Ивана Марчука является одним из топ-лотов аукциона классического и современного искусства Classic & Contemporary Art. Пройдет с 24 мая по 1 июня в столичном аукционном доме "Золотое Сечение". Эстимейт работы размером 68 х 78 см составляет $ 60-90 тысяч. Если произведение будет продано в рамках оцененной суммы - он станет самым дорогим лотом творчества художника. Сегодня самой дорогой работой Марчука является натюрморт "Човни цвітом поросли", 1981. Летом 2020 был продан на открытых торгах в Киеве за $ 56,100.

Картина Ивана Марчука "Золотая ночь", выполненная акрилом в манере "пльонтанизму" в 1981 году, в период творческого расцвета мастера. На полотне изображена закат над украинским селом, рядом с рекой, напоминающий по ландшафту Каневщину над Днепром.