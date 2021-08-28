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суббота, 28 августа 2021 15:05

Открылся фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage
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В "Софии Киевской" стартовал четвертый Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage
Фото: Bouquet Kyiv Stage
В "Софии Киевской" стартовал четвертый Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage
В "Софии Киевской" стартовал четвертый Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage
В "Софии Киевской" стартовал четвертый Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage
В "Софии Киевской" стартовал четвертый Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage

IV Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage открылся на территории заповедника "София Киевская". Длится с 27 августа по 2 сентября.

Запланировали 63 мероприятия в программе, 35 часов музыки, 10 художественных спецпроектив, созданных только для фестиваля, балет, фэшн-перформанс.

Все события будут связаны с темой времени и проживанием жизни "здесь и сейчас". Тема фестиваля "Мы. Между прошлым и будущим". Bouquet Kyiv Stage является не только мультидисциплинарным мероприятием, которыймиксует жанры и стили. А фестивалем, который объединяет эпохи, чтобы показать ценность момента жизни, в котором мы находимся именно сейчас.

В первый день лейтмотив Bouquet Kyiv Stage прозвучал в рамках спецпроекта "Пинзель - Животков. Объединенные музыкой". Приурочен к выставке "Катарсис" - позднебарокковых работ Иоганна-Георгия Пинзеля, его ученика Франциска Олендзкого и произведений современного художника Александра Животкова. Видеопроекции деревянных скульптур демонстрировались на главной сцене в сопровождении пения детского хора "Щедрик" и треков электронного музыканта Антона Дегтярева.

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Такой будет следующая художественная неделя на Bouquet Kyiv Stage:

8 художественных направлений во главе с профессиональными кураторами. Музыка с Любовью Морозовой, литература с Евгением Стасиневичем, визуальная программа с Татьяной Волошиной, театр с Тамарой Труновой, кино с Андреем Ризолем и Владимиром Войтенко, детская программа с Тамарой Романовой, беседы под ясенем с организатором Евгением Уткиным и фэшн с Федором Возияновым.

16 гостей в направлении "литература". Раскроют одни из самых актуальных вопросов, как "Стоит ли читать нон-фикшн?" или "Остается ли актуальной поэзия?". Среди гостей: Елена Герасимьюк, Маричка Паплаускайте, Наталья Гуменюк.

Беседы под 200-летним ясенем с выдающимися личностями украинской культуры: Оксаной Забужко, Олегом Сенцов, Сергеем Маслобойщиковым, Вадимом Скуратовским, Юрием Макаровым, Викторией Тигипко, Стеллой Беньяминовой.

Зарубежные музыканты из Польши, Израиля, Италии, Норвегии и Франции. Среди них - первый в истории мандолинист, номинированный на "Грэмми", израильтянин Ави Авиталь и виртуозный норвежский пианист и композитор Аксель Кольстад, известный своими сочетаниями музыки с юмором и стендапом.

Микс творчества молодых отечественных музыкантов, как Heinali и Dennis Adu Quintett, пианистов-аматоров, которые стали победителями конкурса "Каштановый рояль" и сила музыки метров украинской классики Василия Барвинского, Валентина Сильвестрова, Виктории Полевой, Сергея Пилютикова.

Детская программа, к созданию которой присоединилось 15 экспертов. Среди них - режиссеры и художники, писатели и архитекторы, психологи и путешественники. Дети смогут делать фрески, освоить технику положительной живописи и станут участниками настоящего театрального действа.

Самоорганизованный киевский театр пожилых людей "Еще не вечер" с программой "Осень, зима, весна, любовь и немного джаза" в рамках театральной программы.

Спектакль "Говорит София" - иммерсивная прогулка, для которой нужен лишь смартфон.

40 лучших кинолент за время развития независимой Украины, которые были собраны и оцифрованы для посетителей "Кинобукета".

Празднование 700-летия Данте вместе с перформансом-чтением "Божественной комедии".

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Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage начали 2018-го в Киеве. Традиционно проходит в последние дни лета в заповеднике "София Киевская". Сочетает музыку, визуальное искусство, кино, театр, литературу, балет и фэшн. Ежегодно более трети программы составляют зарубежные участники.

Учредители мероприятия позиционируют его как подарок городу, поэтому вход на все события является свободным при наличии входного билета на территорию заповедника. Организаторы Bouquet Kyiv Stage 2021 - культурный центр "Дом Мастер Класс" и Национальный заповедник "София Киевская". При поддержке Украинского культурного фонда, КГГА, Госкино, иностранных посольств в Украине - Израиля, Норвегии, Италии и Польского института.

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