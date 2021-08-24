Ретроспективу украинского кино времен Независимости покажут на фестивале Bouquet Kyiv Stage

На фестивале "Кінобукет" в "Софії Київській" покажут 10 подборок украинских фильмов, созданных за 30 лет Независимости. Автор: Bouquet Kyiv Stage

В рамках IV Фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage второй раз пройдет кинофестиваль "Кінобукет". На мероприятии представят ретроспективу украинского кино за последние 30 лет. 10 подборок- "кинобукетов" объединили около 40 фильмов. Покажут игровой и документальный короткий метр и анимацию.

В программе, в частности, ранние документальные фильмы Валентина Васяновича "Старі люди" и "Проти сонця" и призер Канн "Подорожні" Игоря Стрембицкого. В анимационной программе продемонстрируют "Йшов трамвай дев'ятий номер" Степана Коваля - созданный в пластилиновой технике мультфильм получил Серебряного медведя Берлинского международного кинофестиваля 2003 года.

"Тема фестиваля - "Ми. Між минулим і майбутнім", и мы собрали фильмы, которые были сделаны за 30 лет независимости Украины", - рассказывает программный директор фестиваля, киновед Владимир Войтенко. - Это короткие фильмы, которые получили награды престижных мировых фестивалей и начали путешествовать по другим".

Показы кинофестиваля состояся 28 августа - 1 сентября в 19:00 и 22:00 в Национальном заповеднике "Софія Київська".

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Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage проходит в конце августа с 2018-го. Мероприятие сочетает музыку, визуальное искусство, кино, театр, литературу, балет и фэшн.