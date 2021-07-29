За семь дней прозвучат 16 концертов: объявили программу фестиваля Bouquet Kyiv Stage

С 27 августа по 2 сентября в Национальном заповеднике "София Киевская" пройдет четвертый фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.

Автор: Мария Беляева Сооснователь фестиваля Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин презентует концепцию события

"Каждый год имеет свою тему, — говорит соучредитель фестиваля Евгений Уткин. - Первая называлась "Город мастеров", мы говорили о великих людях, которые ходят по улочкам Киева, которыми гордимся мы и весь мир. Например, Валентин Сильвестров и Александр Дубовик. Второй фестиваль был посвящен "Звукам города". Третий проходил между двумя локдаунами, под девизом "Жизнь продолжается". В этом году тема фестиваля - время, "Мы. Между прошлым и будущим ". Будем языком искусства вспоминать прошлое, осмысливать настоящее, ведь год дал возможность посмотреть на себя глубже, и мечтать о будущем.

Есть базовые принципы Bouquet Kyiv Stage. Это фестиваль высокого искусства. Имея за плечами опыт организации крупных культурных проектов, стараемся задать высокую планку. В классической музыке, джазе, кино, перформансе. Фестиваль называется "Букет", а это определенная композиция. Поэтому он мультидисциплинарный. Объединяет различные жанры и виды искусства, участников со всего мира. И букет всегда о подарке. Это социальный проект, наш подарок Киеву. Поскольку фестиваль украинский, говорим о вкладе наших деятелей искусства в мировую культуру.

Ежедневно у нас будут уникальные спецпроекты, представляем несколько премьер. В частности, два новых направления на фестивале - балет и фэшн-перфоманс Федора Возиянова, посвященный времени.

В этом году тема фестиваля - время, "Мы. Между прошлым и будущим ".

В рамках фестиваля состоится семь тематических программ - музыкальная, литературная, театральная, визуальная, детская, кинопрограмма, а также "Беседы под ясенем".

Автор: Мария Беляева Кураторы рассказывают о программах фестиваля Bouquet Kyiv Stage в "Софии Киевской". Слева направо: Тамара Трунова, Андрей Ризоль, Владимир Войтенко, Татьяна Волошина, Евгений Стасиневич, Любовь Морозова, Тамара Романова и соучредитель фестиваля Евгений Уткин

"В течение семи дней прозвучат 16 концертов, — рассказывает куратор музыкальной программы Любовь Морозова.

- На открытии впервые представим необычное сочетание. Детский хор "Щедрик" будет петь под нежную электронику от Антона Дегтярева из группы Ptakh Jung. В этой концертной программе "Пинзель Животков. Объединенные музыкой" покажем работы из дерева, где дерево превращается в нечто противоположное. Воздушный и пластическую фактуру, как и сама музыка.

В аудиовизуальном проекта "Город" Аллы Загайкевич электроника объединится с видеоартом. Это исследование киевского футуризма 1920-х. В перформансе "Обрученная со временем" фэшн-дизайнер Федор Возиянов представит не просто коллекцию. Хотим сделать мистерию, где музыка, ударные сочетаются с проходом моделей, и в конце споет детский хор. Слушатели впервые в Украине услышат новый цикл Валентина Сильвестрова на тексты Данте из "Рая". Исполнит хор "Киев". Еще одна театрализованная премьера - балет "Зеркало" Виктории Полевой.

К нам приедут иностранные участники. В частности, лучший мандалист мира Ави Авиталь из Израиля, флагманы джазовой культуры французское трио Remi Pannosian Trio с последним альбомом, популярная польская группа Andrzej Jagodzinski Trio, которая будет исполнять Шопена в невероятной джазовой обработке. И Аксель Кольстад из Норвегии, который играет на фортепиано как симфонический оркестр. Он исполнит классическую и собственную музыку на двух концертах - для детей и взрослых. Также среди украинских участников будут Наталья Половинка, Юрий Андрухович и "Сон Совы", которые презентуют в Киеве программу "Коханці Ю", камерный оркестр филармонии и Национальный президентский оркестр.

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Главным проектом визуальной программы станет "Катарсис", на котором покажут произведения Иоганна-Георга Пинзеля и его последователя Францишека Олендского из Львовской галереи искусств и современного киевского художника Александра Животкова.

"Выставка продемонстрирует связь времен - позднего барокко XVIII века и современного украинского искусства, — рассказывает куратор визуальной программы Татьяна Волошина. - Удаленных во времени мастеров объединяет выбор материала. Они работают с деревом. Можно будет увидеть, как по-разному и одновременно похоже они трактуют эту тяжелую и естественную фактуру, сравнить пластику. Катарсис - один из главных терминов и идей для искусства эпохи барокко. В отличие от пафосного и горячего катарсиса барокко у Животкова это философский, раздумчивый и спокойный катарсис современности. Эта эмоция особенно нужна сегодня, в сложные времена страхов и сомнений".

Катарсис - один из главных терминов и идей для искусства эпохи барокко

"Кинобукет" будет состоять из 10 программ украинских преимущественно короткометражных фильмов.

"В 19:00 покажем ленты, отмеченные на украинских фестивалях, как Молодость или Одесский кинофестиваль, — говорит киновед Владимир Войтенко. - А в 22:00 вернемся в прошлое начиная с начала 1990-х. В программе "Тридцатилетние" будут картины, которые заметили в мире, они продолжают влиять на кинематограф. Например, два обладателя Золотой пальмовой ветви - "Подорожні" Игоря Стрембицкого и "Кросс" Марины Вроды, обладателя "Серебряного медведя" Берлинале "Шел трамвай № 9" Степана Коваля, "Против солнца" Валентина Васяновича, который получил спецприз на фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферран. А в программе "В пути" покажем как ленты известных мастеров, к примеру "Пейзаж. Портрет. Натюрморт" Сергея Буковского, так и дебюты молодых и перспективных режиссеров - Юлии Гонтарук, Марыси Никитюк. Будут даже семейные "Кинобукеты ", в частности фильмы братьев Васяновичей. Картина Максима" Мама умерла в субботу на кухне "о его матери, отце и самом себе, а "Присмерк" Валентина - о родной тетке и ее сыне, которые жили на Полесье под Малином. Все картины наполнены временем, нашими судьбами ".

Удается ли литературным произведениям зафиксировать момент, когда мы чувствуем в них дух времени

В литературной программе пройдет шесть разговоров.

"Первая дискуссия посвящена связи искусства и реальности, — рассказывает куратор программы Евгений Стасиневич. - Обсудим, откуда у искусства маниакальная потребность отражать реальность, взаимодействовать с ней, превосходить. Удается ли литературным произведениям зафиксировать момент, когда мы чувствуем в них дух времени. Еще четыре разговора посвященные отдельным подвидам литературы: поэзии, репортажу, произведениям, которые касаются войны и экстремальным опытам вокруг нее. Здесь нашим гостем будет Олег Сенцов, который в заключении написал дневник. Еще одна дискуссия будет касаться нон-фикшна. Он заполонил мировой рынок, кажется издается больше, чем художественная литература. Вроде объясняет реальность, популярно рассказывает о психологии, бизнесе, но есть подозрение, что все не так просто. Во всех разговорах будем говорить не просто об этих жанрах и видах, как они у нас развиваются и читаются. А и о том, как они пытаются интерпретировать реальность. Отдельное событие - Дантовские чтения с Максимом Стрихой, который 20 лет переводил "Божественную комедию ". Издание выйдет в Украине с иллюстрациями Александра Ройтбурда".

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В детской программе пройдут мастер-классы по керамике, бумагопластике, графике, анимации. Программа пройдет 28 и 29 августа с 11:00, где будут развлекать детей от 2 лет, а также 1 сентября.

Автор: Мария Беляева 4-й фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage пройдет в "Софие Киевской" с 27 августа по 2 сентября

Театральная программа представлена ​​двумя проектами с общим названием "Говорит София" - это иммерсивная спектакль-прогулка и представление вживую.

"Думала о времени, ощущении времени. Мы привыкли воспринимать прошлое, настоящее и будущее как триединую композицию. Пыталась разъединить их и представить персонажами, — говорит режиссер Тамара Трунова. - Будущее для меня - это нечто мертвое, что умножается и растет, настоящее - то, что когда вырастет, хочет стать прошлым. А завтрашнее - то, что зарождается одним, исходя из желаний и опыта, а рождается другим. Придумала героиню, которая боится прошлого, и не может позволить себе жить. В спектакле сочетаются мистификация исторических событий, деятелей и восприятие сегодняшней женщины".

С 12 по 25 августа на территории Национального заповедника "София Киевская" состоится пятый ежегодный фотографический ярмарок Photo Kyiv 2021. В этом году он будет представлен как международная выставка фоторабот "Не|видимая жизнь". Центральной темой события станет инклюзивность и безбарьерность в современном обществе. Основная идея - привлечь внимание фотомастеров и посетителей к таким ценностям, как уважение, принятие, сочувствие, открытость и сопереживание. На Photo Kyiv 2021 презентуют фотосерии 15 финалистов, отобранных экспертами, а также 5 спецпроектов, среди которых культовый проект "Паспорт" украинского метра документальной фотографии Александра Чекменева. Во время ярмарки пройдут образовательные онлайн-мероприятия - круглые столы, дискуссии, в которых примут участие специалисты по вопросу инклюзии, искусствоведы, эксперты по фотографии, представители государственных учреждений культуры, финалисты Photo Kyiv 2021.