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четверг, 14 января 2021 11:35

Основали литературную премию

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Основали литературную премию
Лауреат получит денежную премию, диплом установленного образца ежегодно, до 7 декабря. Фото: pixabay

В Винницкой области появилась новая Всеукраинская литературная премия имени Николая Рябого.

Награду будут давать за лучшее литературное историческое произведение, сообщил глава Винницкой областной организации Национального союза писателей Вадим Витковский в Facebook.

"Винницкое областное отделение Национального союза писателей Украины и областное коммунальное учреждение" Издательский дом "Моя Винницкая область", совместно с семьей Николая Рябого объявляют об учреждении ежегодной Всеукраинской литературной премии имени Николая Рябого за лучшее литературное произведение исторической тематики. Это может быть поэма, рассказ, повесть , роман, пьеса, которые выдали, опубликовали или поставили на сцене текущего года ", - сообщил Витковский.

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Лауреат получит денежную премию, диплом установленного образца ежегодно, до 7 декабря, дня рождения выдающегося украинского писателя и патриота Николая Рябого. Произведения на соискание премии будут принимать ежегодно до 1 ноября в адрес Винницкой областной организации НСПУ.

Назвали победителей премии Книга года BBC 2020 в трех номинациях. Церемония награждения транслировалась на странице BBC News Украина в Facebook и на канале в YouTube. Книгой года стал роман Сергея Сергеевича Saigon "Юпак", издательство "Білка".

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