Оскароносный режиссер снимает фильм в Киеве

Съемки "Кремня" проводили в акватории Днепра в Киеве и на Киевском водохранилище в ноябре 2020-го. Лента рассказывает об украинском тренере парусного спорта Викторе Коваленко. Фото: pleso.org

Новозеландский режиссер Винсент Уорд снимает в Киеве полнометражную ленту "Кремень". Создается в официальной копродукции Украины, Австралии, Германии, Швейцарии и Китая.

Фильм основан на реальных событиях. Рассказывает о выдающемся украинском тренере парусного спорта Викторе Коваленко. Его воспитанники принесли первые золотые и бронзовые олимпийские медали независимой Украине на Олимпиаде в Атланте. Впоследствии спортивные награды сборной Австралии, которую он тренирует до сих пор.

Об этом сообщили в пресс службе коммунального предприятия "Плесо". Для съемок предоставили услуги по аварийно-спасательному обслуживанию. Съемки проводились в акватории Днепра в Киеве и на Киевском водохранилище в ноябре 2020-го.

1999-го Винсент Уорд получил "Оскар" за лучшие визуальные эффекты в фильме What Dreams May Come. Написал сценарий для третьей части "Чужой", спродюсировал "Последний самурай" с Томом Крузом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Режиссер сериала "Ход королевы" экранизирует роман Набокова

Стриминговий сервис Netflix снял первый фильм в Украине - комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне The Last Mercenary. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм. "Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино, - говорит арт-обозревательница Лена Чиченина. - То, что мы считаем гадостью, очень хорошо продается. А именно - спальные районы. Мировые производители музыкальных видео, рекламы - прутся к нам снимать этот архитектурный трындец. Нравится им. Плюс - мосты. Плюс - советская архитектура. Родина-Мать вообще вне конкуренции. Если еще историческую архитектуру привести в порядок - будет идеально. Как минимум - заставить народ поснимать страшные балконы и окна не ставить в разнобой".