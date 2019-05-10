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пятница, 10 мая 2019 08:31

Опубликовали трейлер второй части "Оно"

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  Один из постеров к фильму "Оно-2". Фото: kinofilmspro
Один из постеров к фильму "Оно-2". Фото: kinofilmspro

Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер второй части фильма ужасов "Оно". Лента снята по одноименной книге Стивена Кинга.

Второй фильм расскажет о событиях, которые произошли через 27 лет после первой части. Один из главных героев собирает "клуб неудачников", который 27 лет назад противостоял монстру Пеннівайзу. Уже взрослые герои картины возвращаются в родной городок Дерри в штате Мэн, куда снова вернулось зло.

Вторая часть новой экранизации выйдет 6 сентября 2019.

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Первая часть фильма ужасов "Оно" вышла в сентябре 2017 года. Лента собрала в прокате более 700 млн долларов и стала самым кассовым фильмом ужасов в истории. Писатель Стивен Кинг заявил, что остался доволен новой экранизацией романа.

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