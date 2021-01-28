Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"

В прокат вышел триллер "Пик страха". Созданный в копродукции Украины, США и Испании.

Молодая американская пара приезжает на отдых в горы Грузии. Останавливаются в пустом отеле. Хотят посетить опасную местность — Черный хребет. Администратор гостиницы отговаривает влюбленных, они не слушают и попадают на склон. Их начинает преследовать маньяк, по сюжету.

"Пик страха" купил крупнейший американский дистрибьютор Lionsgate. Поэтому фильм называют в СМИ "первым, что купил Голливуд".

"Выходим в прокат не в лучшее время для всех лент, - говорит продюсер Сергей Лавренюк. - 22 сентября "Пик страха" стартовал в США. Обошел уже большую часть мира, последняя из премьер — Великобритания и Ирландия. Пока не знаем результатов, потому что у нас ограниченный прокат. С опозданием получим данные по телевидению и цифровых платформ. Иногда даже через год. Поэтому хвастаться большими сборами пока не получится. Главное — хороший результат в Украине. Хотя фильм снимали не только для украинцев, а всего мира. Продали в 130 стран. Нам помогали специалисты из Америки, Испании, Грузии, Великобритании. Точно знаю, что сейчас близки к тому, чтобы покрыть расходы за съемки и рекламу.

Помог Александр Педан. Он нам все рассказал про сноубордистов

Имеем невысокую оценку на IMDb. Считаем, что не соответствует уровню нашего фильма. Убежден, что она неадекватна. Если хотите знать всю объективную правду о фильме, то лучше заходите на Rotten Tomatoes. Среди специалистов — это более объективный источник. Так как у IMDb есть странный регламент для выставления оценок. Это скорее для зрителей и кинотеатров".

Главную роль воплотила киевлянка 23-летняя Иванна Сахно. Проживает в США, успела сыграть в американских блокбастерах "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня бросил".

"Была странная история, - продолжает продюсер фильма. - Для съемок привезли живую курицу. Иванна и ее мама Галина относятся к домашним животным не как мы. Они веганы. Для них это не бульон, а живое существо. Возмутились, что курицу после съемок оставили на произвол судьбы. А что мы должны были сделать, гонорар ей выплатить? Курица жила в номере пятизвездочного отеля, вместе с Иванной. Она ее кормила и капала глаза. Вывезти животное не позволили пограничники. Его передали ассистенту продюсера, а он — фермеру".

Имеем невысокую оценку на IMDb. Убежден, что она неадекватна

Автор: Kinowar.com Иванна Сахно в триллере "Пик страха" воплотила сноубордистку Мию, которая больше всего на свете хочет быть счастливой со своим любимым. Отправляются в романтическое путешествие в Грузию. Однако пару начинает преследовать незнакомец и играть с ними в жестокую игру, по сюжету.

"Мой дебютный фильм создавался в непредсказуемых тяжелых условиях, - говорит режиссер и сценарист Станислав Капралов. - Снимали 21 день. Отдельно еще атмосферные кадры с дроном. Самые опасные моменты — когда снимали на склонах и карнизах из снега. Когда снимали у водопада, актриса действительно ныряла в ледяную воду. Потом начала сходить лавина, нам сообщили по рации. Она оказалась далеко, и нам повезло. Финальную сцену снимали без графики, действительно на обрыве. Просили, чтобы на краю не было скопления людей. Актеров крепили тросами, которые цепляли к снегоходам. А оператор вообще висел над пропастью, с камерой за 250 тысяч долларов".

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"Попала в фильм, потому что режиссер — мой муж, - говорит актриса Елена Турбал. - Весь съемочный период была рядом с ним. Не было смысла звать на короткий эпизод другую актрису, я справлюсь. Также с нами был наш 5-месячный сын. Для съемок специально создали сноуборды и назвали его именем. Вы можете заметить, когда делают трюки. Поэтому вместо известных брендов, которые не позволили использовать, у нас сноуборды "Лео".

Курица жила в номере пятизвездочного отеля

Да и сам сюжет появился, когда мы гуляли с ребенком вдоль Русановской набережной. Я посоветовала не менять эту идею. Пошли к продюсеру и сразу получили поддержку.

Во фрирайде не разбираемся. Помог Александр Педан. Он нам все рассказал про сноубордистов. Он известный экстремал. Можно сказать, что консультировал нас перед съемками. Хотели сначала снимать в Карпатах, но сдвинулись съемки на весну. Все было бы затянуто облаками, для некоторых сцен нужно было ждать 2 месяца".

Американская премьера украинской драмы "Атлантида" состоится в Metrograph, одном из лучших независимых кинотеатров в Нью-Йорке. Прокат стартует с рецензии в The New York Times. В ней фильм назвали "мрачной апокалиптической историей любви" и подчеркнули его медлительность.