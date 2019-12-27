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пятница, 27 декабря 2019 21:45

Олег Скрипка и Христина Соловий презентуют совместный клип

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Автор: SOLARIS agency
  Олег Скрипка и Христина Соловий играют главные роли в клипе на совместную песню «Зима». Презентуют 24 января
Олег Скрипка и Христина Соловий играют главные роли в клипе на совместную песню «Зима». Презентуют 24 января

Певцы Олег Скрипка и Христина Соловий презентуют совместный клип на песню "Зима", который впоследствии войдет в сольный альбом Скрипки.

Премьера состоится 24 января. В этот день поклонники будут иметь возможность увидеть и услышать звездный тандем в 19:00 в Киевском планетарии, где их будет ждать шоу на крупнейшем куполе страны.

"Мы решили продолжить зимние празднования и подарить нашим друзьям и поклонникам еще один волшебный вечер. К этому дню мы готовим специальную программу: вас ждет яркое шоу, праздничная атмосфера и приятные сюрпризы", - говорит Олег Скрипка.

Идея создать совместную песню возникла спонтанно, когда Скрипка услышал по радио музыку Христины Соловий. Очарованный ее голосом, предложил исполнить с ним песню. С первого дубля они записали чувственную и лирическую композицию, исполненную таинственных настроений, навеянных романтическим холодом зимы. Но, как всегда бывает у Олега Скрипки: весна придет, растает лед и будет воля чувствам, ведь настоящее пламя любви всегда растапливает лед.

Клип в стиле легкого барокко, а также чувственный совместный танец в ритме слоуфокс точно передают настроения песни. Режиссер Юрий Движон, который живет в Калифорнии, создал видео за один день. Саму композицию записали на студии звукозаписи VVstudio в Ивано-Франковске.

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Христина Соловий выпустила клип на песню "Любий друг". Это композиция из одноименного альбома, вышедшего в октябре прошлого года. Видео воспроизводит американский сериал "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча.

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