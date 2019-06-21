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пятница, 21 июня 2019 21:45

Христина Соловий воспроизвела "Твин Пикс" в клипе

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Автор: Фото предоставила Ольга Черткова
  Христина Соловий представила клип на песню «Любий друг». Сыграла центральную роль вместе с Истаном Розумным. Создатели называют свою работу клипом-дежавю на сериал "Твин Пикс"
Христина Соловий представила клип на песню «Любий друг». Сыграла центральную роль вместе с Истаном Розумным. Создатели называют свою работу клипом-дежавю на сериал "Твин Пикс"

Певица Христина Соловий выпустила клип на песню "Любий друг". Это композиция из одноименного альбома, вышедшего в октябре прошлого года. Клип воспроизводит американский сериал "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча.

Главные роли исполнили Христина Соловий и канадский режиссер и актер Истан Розумный.

"Таинственная атмосфера "Твин Пикса" вдохновила меня еще при создании песни, в ее звучании, и нашла свое логическое продолжение в визуализации, - рассказывает Христина Соловий. - Родство душ и их существование в разных хронотопах - тема, которая всегда меня волновала. Я уверена, что эта история срезонирует во многих душах. Мы не всегда можем объяснить ту странную связь, которая возникает между разными, на первый взгляд, людьми. Ищем этому объяснение, анализируем, обращаемся к психологам и различных "ведающим". Существуют мечтатели, которые верят, что мы проживаем не одну жизнь и имеем шанс встретить свою родную душу".

Христина Соловий - активистка движения защиты животных. Для привлечения внимания общества к проблеме задействовала в съемках длиннохвостую сову по имени Миднайт и двух лисиц - взрослого Никси и лисьего щенка Рудольфа.

"Приручить лисицу - значит стать ей другом, - продолжает исполнительница. - Наши лисицы - не актеры, а звери, спасенные с меховой фермы. В съемке они были задействованы не более часа и были самими собой. Чувствовали себя довольными и получили больше внимания и заботы, чем другие участники съемочного процесса. Надеюсь, что людям, которые еще покупают одежду из меха, в следующий раз захочется остановиться и спасти от жестокой смерти рыжего друга".

"Сюжетная история клипа "Любий друг" очень простая, - добавляет режиссер Юрий Радковский. - Была одна жизнь, история взрослых уже людей, которые с детства прожили в гармонии. Затем их история закончилась и началась другая - наших героев, которых сыграли Христина Соловий и Истан Розумный. Это видео о родстве душ - о том, что мы часто чувствуем, но не можем объяснить словами. Мне хотелось напомнить, чтобы люди концентрировались на том, что у них внутри, в душе. Что есть кто-то рядом такой же, как ты. Что надо не бояться, а кайфовать, верить и отдавать. Что отдал - то твое, в этом смысл жизни. Это самое главное в клипе".

Клип был снят в мае в Киеве.

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"Любий друг" - второй студийный альбом Христины Соловий. Содержит 11 песен. Композиция "Стежечка" на слова Ивана Франко стала саундтреком к исторической драме "Круты 1918".

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