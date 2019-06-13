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четверг, 13 июня 2019 14:08

Сергей Жадан выпустил альбом

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Автор: facebook.com
  Вышел совместный музыкальный альбом Сергея Жадана и Ефима Чупахина "Миссионеры"
Вышел совместный музыкальный альбом Сергея Жадана и Ефима Чупахина "Миссионеры"

Писатель и музыкант Сергей Жадан и джазмен Ефим Чупахин выпустили совместный альбом "Миссионеры". Содержит 7 треков - 6 песен и бонусную инструментальную композицию.

Автор текстов и солист - Сергей Жадан. Музыку написал Ефим Чупахин.

"Этот альбом о любви. Как и все наше творчество, - рассказывает Жадан. Представил работу на Радио Аристократы. - Хотели построить наш альбом на сочетании философичности и лиричности. Не знаю, насколько нам это удалось. Решать вам.

Мы с Фимой давно знакомы и время от времени где-то пересекались. Несколько лет назад в Нью-Йорке режиссер Вирляна Ткач предложила нам с ним вместе сыграть на одном из мероприятий. Мы попытались, сымпровизировали, и нам понравилось. Решили работать дальше. У нас недавно были выступления в Нью-Йорке, Филадельфии, Вене.

В прошлом году Фима был в Харькове пролетом из Нью-Йорка. Предложил собраться на студии и попробовать записать материал. Я пришел на студию и начитал несколько текстов. А Фима из этого всего сделал невероятно чувствительный музыкальный материал. Так появился наш полноценный альбом, который мы несколько претенциозно назвали "Миссионеры".

Название всему альбому дал четвертый трек. Несмотря на то, что миссионеры там появляются скорее как второстепенные персонажи. А трек о проживании в гостиницах. Когда ты часто перемещаешься из города в город, то все это немного напрягает, а с другой стороны - создает особую атмосферу постоянного движения, пребывания в транзите. Об этом и наша композиция. О том, что все мы заброшены в этой жизни, все мы по-своему одиноки и несчастны. Но вместе с тем есть ощущение какой-то взаимозависимости и причастности к этой жизни. Оно во многом нас всех объединяет, делает нас равными перед судьбой, роком и временем. Если ты чувствуешь эту принадлежность к большой семье людей, к счастью жить в это время и в этом месте, то имеешь очень много возможностей и оснований для оптимизма. Трек о том, как искать оптимизм там, где его в принципе быть не должно.

В ближайшие месяцы ждите концерты. Думаю, мы сделаем какие-то выступления в Украине, или где-то, может, увидите нас за рубежом".

Премьера альбома "Миссионеры" состоялась в апреле в Украинском музее в Нью-Йорке, США.

Работу выложили в свободный доступ на сайте SoundCloud.

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Ефим Чупахин - пианист, аранжировщик и композитор из Кривого Рога. Музыкальную карьеру начал в 2005 году. В 2007-м основал джазовый проект Acoustic Quartet. Живет в Нью-Йорке. Сотрудничал с Сергеем Бабкиным, Святославом Вакарчуком, Джамалой. Написал музыку к фильму "Дике поле" по роману Жадана "Ворошиловград".

Вместе с Сергеем Жаданом создал совместный музыкальный проект Zhadan&Fima. "Миссионеры" - их первый альбом.

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