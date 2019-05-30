В сети появилось видео с исполнением новой песни панк-группы "Жадан и Собаки". Фото: facebook.com

Группа "Жадан и Собаки" исполнил песню "Троещина". Концерт коллектива на студии On-Air в Харькове состоялся 24 апреля.

Композиция войдет в пятый альбом группы, релиз которого запланирован на осень.

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"Жадан и Собаки" - панк-группа, играющая остро-социальную музыку. Проект возник в Харькове в 2007 году и является кооперацией писателя Сергея Жадана и ска-панк-коллектива "Собаки в космосе". Выпустили 4 студийных альбома. Дали концерты в Украине, Беларуси, Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Германии и США.