"Антитела" презентовали клип вместе с британской группой

Украинская группа "Антитела". Фото с открытых источников.

Украинская группа "Антитела" вместе с британской группой, обладателем Грэмми TBRG Open x Clean Bandit представили видеоработу Symphony.

В "Антител" обратились представители британской группы и предложили присоединиться к международному проекту. В его рамках необходимо было создать собственную украинскую версию известной песни. "Антитела" согласились и 2 группы объединились для музыкального эксперимента в Украине, передает ТСН.

"У нас была не простая задача, снять клип на песню "Symphony", оригинал которой - это мировой хит и на YouTube имеет 800 миллионов просмотров. Было около 5 идей, из которых мы остановились на самых смелых. Такой стиль съемки несвойственный нашему шоу-бизнесу, у нас принято, чтобы все было в рамках "формата", клипы в том числе. Но я всегда хотел показать зрителям, как выглядит процесс съемки глазами режиссера, и какой огромный труд целой команды людей стоит за созданием финального ролика. Уверен, у многих изменится восприятие после просмотра клипа", - поделился режиссер работы Юджин.

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Первыми Symphony услышали вживую и увидели видео поклонники группы "Антитела" 25 мая во время концерта на "Арене Львов". Там музыканты начали свой стадионный тур по городам Украины Hello.

Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат в Германии и немецкоязычных странах. Права на показ ленты приобрел немецко-австрийский дистрибьютор Koch Films во время Каннского международного кинорынка.