Олег Савкин vs Наталья Васько: "На репетициях мы готовы убить друг друга"

Фото: Мила Шикота

Нешуточные искры сыплются на репетиционной площадке звездной кинопары Олега Савкина и Натальи Васько. Артисты готовятся к большой премьере - 5 декабря в Большом зале Консерватории они играют антрепризу "Вулкан страсти".

Актеры признаются, что эмоций действительно хватает при подготовке.

"Мы много снимались вместе в кино, но там вокруг полно людей, и в результате из твоих съемок просто нарезают удачные кадры. А здесь мы все время вдвоем. Театральное представление - живой организм, и, бывает, так спорим, что готовы убить друг друга! Режиссеру Мирославу Гринишину приходится нас успокаивать", - говорит Наталья Васько.

В основе сюжета - история взаимоотношений мужчины и женщины, которые 25 лет живут на одном этаже. Вероятно, когда-то между ними что-то произошло, но что именно - для зрителя до последнего останется загадкой. Более того, ни режиссер, ни актеры, несмотря на то, что до премьеры осталось несколько недель, до сих пор не знают, каким будет финал истории.

"Удивительно, но мы тысячелетиями сосуществуем на одной планете, а до сих пор не можем найти общий язык, - говорит Олег Савкин. - К счастью, нам была дана спасительная таблетка под названием "любовь". Это представление о столкновении мужской и женской страсти. В нем будет много личного, и нам бы хотелось, чтобы зритель нашел ответы и на свои вопросы".

Для более экспрессивного выражения чувств актеры задействовали танцевальные элементы аргентинского, бразильского и уругвайского танго. Хореограф Наталья Бурлака радуется, что с такой красивой парой легко ставить красивые движения.

"Вулкан страсти" - дебют актёра Олега Савкина в качестве продюсера.

"Я даже не представлял, сколько всевозможных обязанностей у продюсера - начиная от рекламы, поиска подрядчиков и разработки декораций, заканчивая выбором платья и даже женской комбинации для партнерши. Когда я вернусь просто к актерской деятельности, буду чувствовать себя на каникулах", - говорит актер.

Второй показ антрепризы состоится 23 декабря в Доме офицеров в Киеве.

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Среди совместных работ кинопары Савкин и Васько - сериалы "Дочки-матери", "Тот, кто не спит", "Ради любви я смогу все". В фильмографии Олега Савкина - 65 ролей в кино, около 30 - в театре, а также съемки в клипах. Актер - полуфиналист польских "Танцев со звездами" и ведущий прогноза погоды на Первом Национальном канале. Наталья Васько снялась в около 100 картинах, сыграла более 10 театральных ролей, была ведущей на телеканале "Интер". Дважды была номинирована на "VIVA! Самые красивые", а в 2017-м стала лауреатом национальной кинопремии "Золота дзиґа" за роль в фильме "Гнездо горлицы".