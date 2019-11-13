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среда, 13 ноября 2019 21:45

Вышел трейлер фильма-концерта "Розділові Наживо" с участием Сергея Жадана

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Автор: Владимир Шуваев
 

В сети появился трейлер фильма-концерта "Розділові Наживо" с участием поэта Сергея Жадана. Показывает выступление "культового мультидисциплинарного проекта" "Розділові ".

Режиссер-постановщик — Вадим Ильков. Съемочная группа насчитывала 11 операторов.

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"Люблю поэзию Жадана с подросткового возраста. Его стихи всегда казались мне кинематографическими, — говорит операторка Кристина Лизогуб. — Когда узнала, что съемка будет происходить на 11 камер, подумала, что снимать-то масштабное.

Вадим сразу сказал, что у каждого оператора будет свое задание. Моя камера была всегда в движении. Я ходила вокруг сцены и выхватывала короткие атмосферные моменты взаимодействия артистов. Почти все камеры были с длиннофокусными объективами — это давало возможность внимательно наблюдать за процессами на сцене".

Фильм-концерт покажут 11 декабря в кинотеатрах Украины.

Первая версия проекта "Розділові" появилась в декабре 2012-го на основе книги Сергея Жадана "Огнестрельные и ножевые". В начале 2019-го участники решили завершить проект. Последний раз вместе они появятся в фильме "Розділові Наживо".

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