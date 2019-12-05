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четверг, 05 декабря 2019 14:29

Октябрьский дворец отказал российской группе в концерте

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Октябрьский дворец отказал российской группе в концерте
Российская группа "Воровайки" собралась на гастроли по Украине. Фото: uazmi.net

Международный центр культуры и искусств "Октябрьский дворец" в Киеве отказался подписывать договор с организаторами концерта российской музыкальной группы "Воровайки".

"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ "Октябрьский Дворец" сообщаем: в наш адрес было направлено письмо о проведении указанного события, но Октябрьский не подписал договор", - говорится в заявлении организации.

В то же время в МВД заявили, что вообще не пропустят российскую группу на территорию Украины.

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"Представители российской эстрады, которые ездят в оккупированные территории Крыма и Донбасса, или кто приезжает туда с нарушением, без разрешения Украины, не имеют допуска на территорию Украины. Относительно этой конкретной группы. Если она была на оккупированной территории, то я уверен, что и СБУ, и пограничники не пропустят их на нашу территорию. А если эта группа делала заявления, что Крым - это Россия, и в песне это пелось, то очень хорошо, что вы обратили на это внимание. И я уверен, что руководство пограничной службы и СБУ тоже обратят на это внимание", - заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Группа русского шансона "Воровайки", которая выполняет антиукраинские песни, анонсировала серию концертных выступлений в городах Украины. 5 декабря стало известно о временной приостановке продажи билетов. На сайте дистрибьютора анонса о выступлении 11 февраля в Киеве также уже нет.

Концерт скандальной певицы Таисии Повалий, который должен был состояться в декабре в этом году, оказался под угрозой срыва. По словам директора Дворца "Украина" Романа Недзельского, менеджмент знаменитости не оформил необходимые документы.

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05
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