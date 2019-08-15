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четверг, 15 августа 2019 16:45

Концерт Таисии Повалий в Киеве находится под угрозой срыва

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Концерт Таисии Повалий в Киеве находится под угрозой срыва
Концерт Таисии Повалий могут отменить. Фото:@ tpovaliyofficial

ККонцерт скандальной певицы Таисии Повалий, который должен был состояться в декабре этого года, оказался под угрозой срыва.

По словам директора Дворца "Украина" Романа Недзельского, менеджмент знаменитости не оформил необходимые документы

"Менеджмент Таисии Повалий не оформил весь пакет документов, поэтому договор с ними не был подписан. Мы обратились в соответствующие органы для того, чтобы прекратить продажу билетов. Если бы мы действительно подписали договор, то концерт состоялся бы", - прокомментировал Недзельский.

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Муж певицы, продюсер Игорь Лихута вступился за Повалий и сообщил, что женщина никогда не выступала на территории аннексированного Крыму.

"12 июня, в День России, нас приглашали на концерт в Крым. Но мы отказались. Мы понимаем, что в Украине есть определенные законы. Мы не хотим иметь неприятностей", - объяснил продюсер.

Лихута объяснил, почему его жена выступает на территории России.

"Почему миллионы граждан выезжают работать за границу? Потому что дома для них не находится работы. Нам тоже приходится выезжать за границу, потому что нам не дают работать в родной стране. А люди думают, что Повалий живет в Москве и ее оттуда придется приглашать", - прокомментировал Лихута.

Певица Таисия Повалий сообщила поклонникам о своем юбилейный концерт, который состоится в Киеве. За последние 5 лет это первое выступление, который артистка хочет провести в Украине.

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