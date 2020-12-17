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четверг, 17 декабря 2020 13:12

"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню

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&quot;Океан Эльзы&quot; выпустил динамичный клип на новую песню
За словами Вакарчука," Тримай "– це класичний"Океан Ельзи". Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинская группа "Океан Эльзы" выпустила клип на новую песню под названием "Тримай". Это 2-й сингл для будущего 10-го альбома.

Об этом говорится на официальном сайте группы.

Автором музыки и слов композиции выступил фронтмен команды Святослав Вакарчук, который написал ее еще в феврале, до начала карантинных ограничений.

По словам Вакарчука, "Тримай" – это классический "Океан Эльзы".

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Ранее музыкант анонсировал новый проект, для которого решил использовать карантинное время и записать песни, которые не попадают в альбомы "Океана Эльзы". Проект назвали "Оранжерея". Исполнители Милош Елич и Денис Дудко будут играть на акустических гитарах, Денис Глинин - на акустических ударных инструментах и перкуссии. Вакарчук будет играть на мелотроне. Планируют добавить женский вокал.

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