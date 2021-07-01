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пятница, 02 июля 2021 13:10

Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление

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Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление
Томми Ли Джонс (слева) и Уилл Смит (справа) в фильме "Люди в черном" сыграли главных героев – секретных агентов Кей и Джей. Фото: Columbia Pictures

2 июля 1997 года в американских кинотеатрах вышел научно-фантастический фильм "Люди в черном".

На Земле тайно проживают инопланетяне-беженцы. За ними наблюдает специальная тайная организация - Люди в черном. Она имеет высокотехнологичные средства, позволяющие стирать память людей и с помощью этого скрывать существование инопланетян от широкой общественности. Опытный член организации, агент Кей, ищет напарника и приглашает офицера полиции Джеймса Эдвардса. Тот получает кодовое имя Джей. Вместе напарники будут противостоять инопланетному вторжению, по сюжету.

Картина основана на одноименных комиксах Ловелла Канингема 199 -1991 годов. В них организация занималась не только инопланетными пришельцами, но и зомби, вампирами и другими сверхъестественными созданиями.

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Режиссер фильма "Люди в черном" Барри Зонненфельд. До этой картины снял комедии "Семейка Адамс", "Моральные ценности семейки Адамс" и "Достать коротышку". Кинокритики одобрительно отзывались о фильме "Люди в черном". Обозреватель Variety Тодд Мак-Карти назвал фильм "остроумной, а порой и сюрреалистической научно-фантастической комедией".

Одними из первых кандидатов на исполнение главных ролей были Клинт Иствуд для агента Кей и Крис О'Доннел для роли агента Джей. Оба актера отказались от участия в картине.

Агентов-напарников сыграли Томми Ли Джонс и Уилл Смит. Согласились на роли не сразу. За год до выхода "Людей в черном" Смит сыграл в фильме "День независимости" и не хотел сниматься в еще одной картине о космических пришельцах. Но прислушался к жене, Джаде Пинкетт-Смит, посоветовавшей ему принять участие в проекте.

В 1998-м фильм "Люди в черном" получил премию за лучший грим на 70-й церемонии награждения Оскар. Для мастера специальных эффектов и грима Рика Бейкера это была пятая награда, для его напарника Дэвида Лероя Андерсона - вторая. За год до этого, в 1997 году, они получили Оскар за совместную работу над гримом для фильма "Чокнутый профессор".

У фильма "Люди в черном" есть два продолжения: "Люди в черном-2" и "Люди в черном-3", вышли в 2002-м и 2012 году соответственно.

В 2019-м вышел спинофф этой трилогии - картина "Люди в черном: Интернешнл".

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Дата
02
июля

Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление

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