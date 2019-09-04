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среда, 04 сентября 2019 15:04

Одесситы собираются на митинг в поддержку Ройтбурда

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Одесситы собираются на митинг в поддержку Ройтбурда
Александра Ройтбурда уволили с должности директора Одесского художественного музея. dumskaya.net

"Верните нам Ройтбурда!" - под таким лозунгом 7 сентября состоится митинг под стенами Одесского облсовета. 4 сентября орган освободил от должности директора Художественного музея Александра Ройтбурда. За досрочное расторжение контракта проголосовали 51 депутат. В тексте "Проекта решения" говорится о нарушении правил внутреннего трудового распорядка, проведение внеплановых ремонтных работ, проведение на территории музея деятельности, мероприятий, противоречащих уставу .

Художник Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с 19 марта 2018-го. Против его назначения на должность директора активно выступали депутаты "оппоблоковцы".

Категорически против увольнения Ройтбурда высказалась в.и.о. председателя ОГА Светлана Шаталова. Она обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствия гражданского долга.

"При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?"- говорит Шаталова.

"При нем в разы выросли поступления от продажи билетов, был создан клуб меценатов - "Клуб Маразли". Чтобы вступить в него, нужно заплатить 30 тысяч гривен, которые идут на развитие музея. Так вот, в этом клубе уже 50 человек. Много ли вы знаете таких примеров?" - говорит депутат от "Европейской солидарности" Юрий Басюк.

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Во время директорства Александра Ройтбурда Одесский художественный музей заработал на билетах за период с января по июль 2019-го - 1 086 239 грн. Например, за целый 2017 год эта сумма составила 742 тыс. грн.

Музей выиграл 7 грантов. Начал несколько меценатских программ.

В музее провели полную сверку фондов специальной комиссией, которая состояла из научных сотрудников музея, главного хранителя Одесского историко-краеведческого музея и представителя управления культуры.

- Приобрели 34 рамы, которые достойны картин музея.

- Приобрели 51 стекло для картин (необходимо, чтобы защищать работы и упрощать их созерцание).

- Восстановили Серебряковский зал, в котором потолок протекал последние 10 лет.

- Восстановили иконный зал .

- Ввели детскую программу музея. Ее посетили 600 детей.

- Провели Museum capm - летние занятия для детей в музее. 120 детей посетили 160 занятий за 2 летние месяца. Музей получил более 25 тыс. грн за участие детей в мероприятиях.

- Отреставрировали 3 больших картины за деньги меценатов.

- Сделали один день в месяц бесплатным. В среднем в такой день в музей приходит 1 тыс. человек.

- Пополнили коллекцию музея новыми экспонатами стоимостью в 6 млн грн грн.

- Провели лекции и выступления известных спикеров: Дмитрия Быкова, Марата Гельмана, Сергея Жадана, Андрея Орлова, Андрея Федорова, Бориса Херсонского, Бориса Бурды и многих других.

- Приобрели билетный принтер.

- Провели персональные выставки Влады Ралко, Владимира Наумца, а также выставки "Спецфонд", Terrible Kissers, "Эксгумация", "Тарасова коллекция в воображаемом музее", "Нонконформисты - музейный формат", "Моя кожа - мое дело" Марии Куликовской.

- Провели конференцию "Музей: концепция открытости", на которую приехали 89 выдающихся представителей музейного сообщества из 16 городов Украины и один спикер из Германии. Одесский художественный музей становится базой для обучения профессионального сообщества страны.

- Обеспечили музей современным техническим оборудованием: ноутбуками, колонками, микшерным пультом, проекторами, экранами, климатическим оборудованием, а также заменили советские стулья сотрудников удобными офисными креслами.

- Оборудовали 2 зала фондохранилища оборудованием для достойного хранения экспонатов декоративно-прикладного искусства.

- Открыли курсы украинского и английского языка для сотрудников музея.

- Сделали страницы музея в социальных сетях интересными.

- Оборудовали реставрационную мастерскую. Средства на это получили по субвенции из областного бюджета и собрали с помощью краудфандинговой платформы "Мой город".

- Разработали новый сайт музея - www.ofam.org.ua.

- Стали партнерами Одесского международного кинофестиваля, Odessa Classic и литературного фестиваля "Без границ".

- Открыли реставрационную мастерскую.

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04
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