Одесситы собираются на митинг в поддержку Ройтбурда

"Верните нам Ройтбурда!" - под таким лозунгом 7 сентября состоится митинг под стенами Одесского облсовета. 4 сентября орган освободил от должности директора Художественного музея Александра Ройтбурда. За досрочное расторжение контракта проголосовали 51 депутат. В тексте "Проекта решения" говорится о нарушении правил внутреннего трудового распорядка, проведение внеплановых ремонтных работ, проведение на территории музея деятельности, мероприятий, противоречащих уставу .
Художник Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с 19 марта 2018-го. Против его назначения на должность директора активно выступали депутаты "оппоблоковцы".
Категорически против увольнения Ройтбурда высказалась в.и.о. председателя ОГА Светлана Шаталова. Она обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствия гражданского долга.
"При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?"- говорит Шаталова.
"При нем в разы выросли поступления от продажи билетов, был создан клуб меценатов - "Клуб Маразли". Чтобы вступить в него, нужно заплатить 30 тысяч гривен, которые идут на развитие музея. Так вот, в этом клубе уже 50 человек. Много ли вы знаете таких примеров?" - говорит депутат от "Европейской солидарности" Юрий Басюк.
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Во время директорства Александра Ройтбурда Одесский художественный музей заработал на билетах за период с января по июль 2019-го - 1 086 239 грн. Например, за целый 2017 год эта сумма составила 742 тыс. грн.
Музей выиграл 7 грантов. Начал несколько меценатских программ.
В музее провели полную сверку фондов специальной комиссией, которая состояла из научных сотрудников музея, главного хранителя Одесского историко-краеведческого музея и представителя управления культуры.
- Приобрели 34 рамы, которые достойны картин музея.
- Приобрели 51 стекло для картин (необходимо, чтобы защищать работы и упрощать их созерцание).
- Восстановили Серебряковский зал, в котором потолок протекал последние 10 лет.
- Восстановили иконный зал .
- Ввели детскую программу музея. Ее посетили 600 детей.
- Провели Museum capm - летние занятия для детей в музее. 120 детей посетили 160 занятий за 2 летние месяца. Музей получил более 25 тыс. грн за участие детей в мероприятиях.
- Отреставрировали 3 больших картины за деньги меценатов.
- Сделали один день в месяц бесплатным. В среднем в такой день в музей приходит 1 тыс. человек.
- Пополнили коллекцию музея новыми экспонатами стоимостью в 6 млн грн грн.
- Провели лекции и выступления известных спикеров: Дмитрия Быкова, Марата Гельмана, Сергея Жадана, Андрея Орлова, Андрея Федорова, Бориса Херсонского, Бориса Бурды и многих других.
- Приобрели билетный принтер.
- Провели персональные выставки Влады Ралко, Владимира Наумца, а также выставки "Спецфонд", Terrible Kissers, "Эксгумация", "Тарасова коллекция в воображаемом музее", "Нонконформисты - музейный формат", "Моя кожа - мое дело" Марии Куликовской.
- Провели конференцию "Музей: концепция открытости", на которую приехали 89 выдающихся представителей музейного сообщества из 16 городов Украины и один спикер из Германии. Одесский художественный музей становится базой для обучения профессионального сообщества страны.
- Обеспечили музей современным техническим оборудованием: ноутбуками, колонками, микшерным пультом, проекторами, экранами, климатическим оборудованием, а также заменили советские стулья сотрудников удобными офисными креслами.
- Оборудовали 2 зала фондохранилища оборудованием для достойного хранения экспонатов декоративно-прикладного искусства.
- Открыли курсы украинского и английского языка для сотрудников музея.
- Сделали страницы музея в социальных сетях интересными.
- Оборудовали реставрационную мастерскую. Средства на это получили по субвенции из областного бюджета и собрали с помощью краудфандинговой платформы "Мой город".
- Разработали новый сайт музея - www.ofam.org.ua.
- Стали партнерами Одесского международного кинофестиваля, Odessa Classic и литературного фестиваля "Без границ".
- Открыли реставрационную мастерскую.
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