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пятница, 29 января 2021 13:57

Объявили победителей премии "ЛитАкцент года - 2020"

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Объявили победителей премии &quot;ЛитАкцент года - 2020&quot;
Премию "ЛитАкцент года" в номинации "Проза" получил роман "Амадока" Софии Андрухович. Археолог Богдан потерял на войне память и лицо. Жена Романа пытается вернуть мужу воспоминания. Рассказывает ему историю его семьи из Бучача на Тернопольщине, по сюжету. Фото: starylev.com.ua

Назвали лауреатов премии "ЛитАкцент года - 2020". Жюри определило имена победителей в трех категориях.

В книжном рейтинге участвовали произведения отечественных авторов, написанные на украинском языке и изданные с декабря 2019-го по декабрь 2020-го.

Номинация "Поэзия"

Ирина Шувалова "каменьсадлес", "Видавництво Старого Лева"

Номинация "Литературоведение, эссеистика, художественный репортаж"

Вера Курико "Улица причастных. Черниговское дело Левка Лукьяненко", "Темпора"

Спецнаграда:

Александр Михед "Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток," Наш Формат"

Номинация "Проза"

София Андрухович "Амадока", "Видавництво Старого Лева"

Спецнаграда:

Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови", "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

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"Поздравляем победителей и всех причастных, а также благодарим за украинские книги, которые дарили роскошь от чтения в нашем 2020-м", - говорится на сайте премии.

В состав жюри в этом году вошли литературоведы Богдана Романцова, Роксолана Свято, Ростислав Семкив, Ярослава Стриха и Татьяна Трофименко.

Премию литературного портала "ЛитАкцент" вручают ежегодно с 2008-го. Критериями оценки являются новизна, высокий художественный уровень произведения, а также культура издания и его полиграфическое качество.

В прошлом году награду "ЛитАкцент года" за лучшее прозаическое произведение получил роман "За спиной" Гаськи Шиян. В номинации "Поэзия" победила Екатерина Калитко со сборником "Никто нас здесь не знает, и мы - никого". В категории "Литературоведение, эссеистика, художественный репортаж" отметили искусствоведа Диану Клочко за книгу "65 украинских шедевров. Признанные и неявные".

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