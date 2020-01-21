Назвали лучшие украинские книги 2019 года

 
Ексклюзивы
1/5
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 684
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1017
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 810
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 594
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3609
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 918
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1548
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 873
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 666
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 9180
Фото
Все фото
7
5
7
27
7
В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа
В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа
На сцене львовского театра российского президента обсуждали писатель и художник
На сцене львовского театра российского президента обсуждали писатель и художник
&quot;Это три года жизни команды&quot;: в прокат выходит фильм &quot;Преданная&quot;
"Это три года жизни команды": в прокат выходит фильм "Преданная"
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло &quot;Шествие звездарей&quot;
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей"
Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж
Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж
Видео
Все видео
Покажут фильм об особых отношениях служанки и ее хозяйки
Покажут фильм об особых отношениях служанки и ее хозяйки
Вышел второй трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби
Вышел второй трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби
Сеть покоряет украинский версии песни из сериала "Ведьмак"
Сеть покоряет украинский версии песни из сериала "Ведьмак"
Куда пойти развеяться в январе
Куда пойти развеяться в январе
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1197
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1548
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2961
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2106
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 684
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
вторник, 21 января 2020 21:45

Назвали лучшие украинские книги 2019 года

  Комментировать
Автор: facebook.com
  Премию "ЛитАкцент года-2019" в номинации "Проза" получил роман "За спиной" Гаськи Шиян
Премию "ЛитАкцент года-2019" в номинации "Проза" получил роман "За спиной" Гаськи Шиян

Лучшие украинские книги прошлого года выбрали в трех номинациях. Церемония награждения лауреатов литературной премии "ЛитАкцент года-2019" состоялась в киевском книжном магазине Книгарня "Є".

Премию книжного интернет-портала "ЛитАкцент" в номинации "Проза" получила Гаська Шиян за роман "За спиной".

В номинации "Поэзия" победила Екатерина Калитко со сборником "Никто нас здесь не знает, и мы никого".

В номинации "Литературоведение, эссеистика и художественный репортаж" победительницей стала Диана Клочко с книгой "65 украинских шедевров. Признанные и неявные".

Спецнаграды жюри получили Ия Кива за сборник "Первая страница зимы" и Тамара Гориха Зерня за роман "Доця".

"Золотую бульку" за самое большое разочарование года в этот раз не присуждали. "Все книги, которые вышли в 2019-м в Украине на украинском языке - замечательные", - прокомментировала это решение главный редактор "ЛитАкцента" Ирина Троскот.

В составе жюри в этом году были Богдана Романцова, Роксолана Свято, Ростислав Семкив, Ярослава Стриха, Татьяна Трофименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Издательский рынок освободился от чужих книг

Премию "ЛитАкцент" вручают ежегодно с 2008-го. Короткие списки путем голосования формируют критики - авторы сайта. Затем победителей выбирает профессиональное жюри. Критериями оценки являются новизна, высокий художественный уровень книги, а также культура издания и его полиграфическое качество.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали лучшие украинские книги 2019 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Автокомпания началась с производства швейных машинок

Украинские воины зашли в тыл россиян

Швейцарцам начали давать гражданство Ватикана

Олекса Гирнык сжег себя в знак протеста против русификации Украины

Политическая реинкарнация возможна: рассказали о перспективах екс-генпрокурора

Самое читаемое
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
7
 2 Просмотров: 30664
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 23042
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
15
 Просмотров: 16184
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
6
 Просмотров: 12870
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
27
 Просмотров: 12591
Культура
Его можно растянуть на цитаты - Порошенко о фильме "Адская хоругвь"
Его можно растянуть на цитаты - Порошенко о фильме "Адская хоругвь" Просмотров: 171
Фильм Сенцова "Номера" покажут на международном фестивале в Берлине
Фильм Сенцова "Номера" покажут на международном фестивале в Берлине Просмотров: 108
В Украине начали отменять концерты российского дуэта "Кролики"
В Украине начали отменять концерты российского дуэта "Кролики" 1 Просмотров: 1575
Клетка, агроволокно, цепи: удастся ли сломать систему по Оруэллу
Клетка, агроволокно, цепи: удастся ли сломать систему по Оруэллу Просмотров: 288
Назвали имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020
Назвали имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
7
Это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет об авиакатастрофе
4
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
2
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Голосов: 17
Голосование Кто должен получить "Оскар" за лучший фильм 2019 года?
  • Аутсайдеры
  • Ирландец
  • Ирландец
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Брачная история
  • 1917
  • Однажды в Голливуде
  • Паразиты
  • Другой фильм
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua