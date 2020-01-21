Назвали лучшие украинские книги 2019 года

Автор: facebook.com Премию "ЛитАкцент года-2019" в номинации "Проза" получил роман "За спиной" Гаськи Шиян

Лучшие украинские книги прошлого года выбрали в трех номинациях. Церемония награждения лауреатов литературной премии "ЛитАкцент года-2019" состоялась в киевском книжном магазине Книгарня "Є".

Премию книжного интернет-портала "ЛитАкцент" в номинации "Проза" получила Гаська Шиян за роман "За спиной".

В номинации "Поэзия" победила Екатерина Калитко со сборником "Никто нас здесь не знает, и мы никого".

В номинации "Литературоведение, эссеистика и художественный репортаж" победительницей стала Диана Клочко с книгой "65 украинских шедевров. Признанные и неявные".

Спецнаграды жюри получили Ия Кива за сборник "Первая страница зимы" и Тамара Гориха Зерня за роман "Доця".

"Золотую бульку" за самое большое разочарование года в этот раз не присуждали. "Все книги, которые вышли в 2019-м в Украине на украинском языке - замечательные", - прокомментировала это решение главный редактор "ЛитАкцента" Ирина Троскот.

В составе жюри в этом году были Богдана Романцова, Роксолана Свято, Ростислав Семкив, Ярослава Стриха, Татьяна Трофименко.

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Премию "ЛитАкцент" вручают ежегодно с 2008-го. Короткие списки путем голосования формируют критики - авторы сайта. Затем победителей выбирает профессиональное жюри. Критериями оценки являются новизна, высокий художественный уровень книги, а также культура издания и его полиграфическое качество.