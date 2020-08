Объявили лауреата Международной премии имени Ивана Франко

Полтавского историка Игоря Сердюка отметили Международной премией им. Ивана Франко. Получил денежное вознаграждение в 170 тыс. грн, золотую медаль и диплом. Фото: frankoprize.com.ua

5-я церемония награждения лауреата Международной премии им. Ивана Франко состоялась в Дрогобыче.

Высшую награду в области гуманитаристики получил Игорь Сердюк, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени Владимира Короленко. Награду присудили за монографию "Маленький взрослый: Ребенок и детство в Гетманщине XVIII в.".

Премиальный фонд - 170 тыс. грн. Кроме денежного вознаграждения, лауреат получил золотую медаль и диплом.

В этом году на премию было подано 19 работ, в финал вышло три. Кроме монографии Игоря Сердюка, это также "Виражи Франкового духа: Мировоззрение. Идеология. Литература" директора Института Ивана Франко НАН Украины Евгения Нахлика и Beau Monde on Empire's Edge: State and Stage in Soviet Ukraine ("Бомонд на краю империи: государство и сцена в советской Украине") профессора истории Стетсонского университета Мейгил К. Фаулер.

"Все три работы номинантов обозначены высоким профессиональным уровнем, глубиной исследования и интеллектуальным влиянием на развитие современной гуманитаристики, а победу справедливо получило исследование, которое, пользуясь словам самого Франко, "делает честь ее автору и нашей научной литературе", - говорит председатель международного жюри Ярослав Герасим, профессор Львовского национального университета имени Франко, доктор филологических наук.

На церемонии присутствовали члены международного жюри, номинанты, ученые из Австрии, Польши, Украины, франковеды, представители власти, общественность и семья Ивана Франко.

Премию в 2015-м основал Международный фонд Франко, основанный внуком Каменяра - Роландом Франко. Первым лауреатом в 2016-м стал Любомир Гузар, Верховный Архиепископ-эмерит Украинской Греко-Католической церкви, кардинал Католической церкви. В 2017-м - профессор Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов Михаэль Мозер и академик, почетный профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко Олег Шаблий. В 2018-м - профессор Украинского католического университета во Львове и Украинского свободного университета в Мюнхене Ярослава Мельник и доцент кафедры Восточноевропейской истории Хельсинкского университета Йоханнес Реми. В 2019-м награду получила доктор филологии Миланского университета Мария Грация Бартолини, Италия. "Мы в твердом развитии идем к своей цели и хотим, чтобы эта премия утвердилась как самая престижная научная награда современных работ по гуманитаристике", - говорит директор фонда Франко Игорь Курус.