"Пиккардийская Терция" презентовала саундтрек к фильму о Франко

Автор: Галина Гузьо Группа "Пиккардийская Терция" выпустила саундтрек к биографическому фильму "Другой Франко" режиссера Игоря Висневского. Премьера песни состоялась вместе с видео, в которое вошли не презентованные еще кадры из ленты, которая выйдет следующим летом

Украинская народная песня "Распрощался стрелок" в исполнении вокальной формации "Пиккардийская Терция" стала саундтреком к фильму "Другой Франко" о третьем сыне Каменяра - Петре. Премьеру композиции посвятили Дню Независимости Украины.

"Эта песня считается народной, и я действительно не нашел в открытых источниках ни одного упоминания об авторе, - говорит художественный руководитель "Пиккардийской Терции" Владимир Якимец. - Хотя подозреваю, что автор из круга Прессовой квартиры - культурно-просветительной формации Украинских Сечевых Стрельцов, главной задачей которой был сбор, распространение и сохранение материалов по истории Легиона УСС, а также сохранение традиций стрельцов. Из этого же круга - Михаил Гайворонский, Роман Купчинский, Богдан Лепкий, которые оставили нам целый пласт стрелецких песен. И Петр Франко, тот "другой Франко", был в Сечевых Стрельцах. Поэтому все переплелось.

Для нас эта песня была известной. Где-то с конца 1980-х, когда началось возрождение национально-патриотической культуры, мы неоднократно слышали ее в разных исполнениях. В нашей же, новой, интерпретации хотели и аранжировкой, и исполнением максимально донести до слушателей каждое слово и смысловую нагрузку, которые здесь есть. Для этого добавили инструментов, и песня более естественно интегрировалась в настроение, сюжет и тематику ленты и лучше передает колорит времен Первой мировой, в частности национально-освободительной борьбы Сечевых Стрельцов".

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Съемки байопика "Другой Франко" проходили летом прошлого года в Киеве и Львове. Из-за пандемии и карантина его создатели решили перенести премьеру с осени 2020-го на август 2021-го и приурочить к 30-летию Независимости Украины и Франковым дням.

"Наше киноповествование о Петре Франко, который прожил жизнь, полную достижений и авантюр, происходит на фоне исторических событий в Украине. Речь идет о периоде 1910-х - начале 1940-х годов, - говорит продюсер Дмитрий Кравченко. - Песня "Распрощался стрелок" хорошо сочетается с сюжетом ленты. И символично, что саундтрек исполняет именно львовский коллектив, ведь жизнь главного героя очень тесно была связана со Львовом".

Голоса "Пиккардийской Терции" не первый раз становятся музыкальным сопровождением фильмов. В частности, ранее акапельный коллектив создал саундтреки к документальной картине "Золотой сентябрь. Хроника Галичины 1939-1941" и фэнтези "Сторожевая застава".