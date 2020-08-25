"Пиккардийская Терция" презентовала саундтрек к фильму о Франко

 
Ексклюзивы
1/5
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 1179
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
1 Просмотров: 1116
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 279
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 306
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1908
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 540
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
7 Просмотров: 2772
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 126
Фото
Все фото
11
3
8
3
7
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Группа &quot;Антитела&quot; сыграла концерт на вокзале
Группа "Антитела" сыграла концерт на вокзале
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Видео
Все видео
"Пиккардийская Терция" презентовала саундтрек к фильму о Франко
"Пиккардийская Терция" презентовала саундтрек к фильму о Франко
Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню
Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат
Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат
Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат
Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 306
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 540
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 4851
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3168
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6678
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 981
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 00:45

"Пиккардийская Терция" презентовала саундтрек к фильму о Франко

  Комментировать
Автор: Галина Гузьо
  Группа "Пиккардийская Терция" выпустила саундтрек к биографическому фильму "Другой Франко" режиссера Игоря Висневского. Премьера песни состоялась вместе с видео, в которое вошли не презентованные еще кадры из ленты, которая выйдет следующим летом
Группа "Пиккардийская Терция" выпустила саундтрек к биографическому фильму "Другой Франко" режиссера Игоря Висневского. Премьера песни состоялась вместе с видео, в которое вошли не презентованные еще кадры из ленты, которая выйдет следующим летом

Украинская народная песня "Распрощался стрелок" в исполнении вокальной формации "Пиккардийская Терция" стала саундтреком к фильму "Другой Франко" о третьем сыне Каменяра - Петре. Премьеру композиции посвятили Дню Независимости Украины.

"Эта песня считается народной, и я действительно не нашел в открытых источниках ни одного упоминания об авторе, - говорит художественный руководитель "Пиккардийской Терции" Владимир Якимец. - Хотя подозреваю, что автор из круга Прессовой квартиры - культурно-просветительной формации Украинских Сечевых Стрельцов, главной задачей которой был сбор, распространение и сохранение материалов по истории Легиона УСС, а также сохранение традиций стрельцов. Из этого же круга - Михаил Гайворонский, Роман Купчинский, Богдан Лепкий, которые оставили нам целый пласт стрелецких песен. И Петр Франко, тот "другой Франко", был в Сечевых Стрельцах. Поэтому все переплелось.

Для нас эта песня была известной. Где-то с конца 1980-х, когда началось возрождение национально-патриотической культуры, мы неоднократно слышали ее в разных исполнениях. В нашей же, новой, интерпретации хотели и аранжировкой, и исполнением максимально донести до слушателей каждое слово и смысловую нагрузку, которые здесь есть. Для этого добавили инструментов, и песня более естественно интегрировалась в настроение, сюжет и тематику ленты и лучше передает колорит времен Первой мировой, в частности национально-освободительной борьбы Сечевых Стрельцов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хрущев приказал убить сына Франко

Съемки байопика "Другой Франко" проходили летом прошлого года в Киеве и Львове. Из-за пандемии и карантина его создатели решили перенести премьеру с осени 2020-го на август 2021-го и приурочить к 30-летию Независимости Украины и Франковым дням.

"Наше киноповествование о Петре Франко, который прожил жизнь, полную достижений и авантюр, происходит на фоне исторических событий в Украине. Речь идет о периоде 1910-х - начале 1940-х годов, - говорит продюсер Дмитрий Кравченко. - Песня "Распрощался стрелок" хорошо сочетается с сюжетом ленты. И символично, что саундтрек исполняет именно львовский коллектив, ведь жизнь главного героя очень тесно была связана со Львовом".

Голоса "Пиккардийской Терции" не первый раз становятся музыкальным сопровождением фильмов. В частности, ранее акапельный коллектив создал саундтреки к документальной картине "Золотой сентябрь. Хроника Галичины 1939-1941" и фэнтези "Сторожевая застава".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Пиккардийская Терция" презентовала саундтрек к фильму о Франко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 11898
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 10692
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 9180
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 8406
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 7704
Культура
Комедию запретили через два дня после премьеры
Комедию запретили через два дня после премьеры
 Просмотров: 666
Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню
Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню
 Просмотров: 1125
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
 Просмотров: 279
Лучшие новые фильмы обсудят с кинокритиками после показа
Лучшие новые фильмы обсудят с кинокритиками после показа Просмотров: 225
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
6
 Просмотров: 4851
Больше всего комментируют
7
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
5
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
4
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
4
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
Голосов: 358
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua