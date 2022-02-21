О жизни людей в прифронтовой зоне: в Луганской области начались съемки фильма по роману Андрея Куркова

Съемки фильма "Серые пчелы" начались в Луганской области. Это фильм о жизни людей в "серой зоне" вблизи линии фронта на Донбассе. Основой для картины стала одноименная книга Андрея Куркова. В 2018 году она вошла в "короткий список" "Книги года ВВС". Ее перевели на английский, немецкий, французский, датский языки. Фильм снимается при поддержке Госкино. Режиссер ленты – Дмитрий Моисеев.

Об этом сообщает в Facebook Госкино.

"Это книга о судьбе людей, которые жили спокойно в своей деревне, а затем к ним пришла война. Это о тех изменениях, которые происходят в психике человека и в быту, когда жизнь ломается и перестает быть, как раньше. Когда исчезает электричество, когда больше не поступает почта, когда нигде купить даже хлеба. И когда любой контакт с посторонним человеком опасен. Человек вроде бы может помочь, но может быть и так, что этот контакт приведет к трагедии. Это книга о выживании", - рассказал писатель, автор книги "Серые пчелы" Андрей Курков.

Фото: Олексій Ковальов

По сюжету, в маленькой прифронтовой деревне без электроэнергии, остались жить только двое "врагов детства". Соседи-пенсионеры ведут свой быт под периодическими обстрелами. Иногда пересекаются для разговоров. У обеих жизнь не сложилась. Теперь они стараются обустроить мирное существование, но все рушится, когда в деревню прибывает русский снайпер.

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"Эта история меня привлекла тем, что фокус внимания не на войне, а на человеке, внутренний мир персонажей больше внешнего. И все хотят мира снаружи и внутри", - рассказал режиссер Дмитрий Моисеев.

Главные роли в фильме исполняют Виктор Жданов и Владимир Ямненко. Фильм будут сниматься в течение двух месяцев.

В украинский прокат вышла вторая полнометражная лента режиссера Олега Сенцова "Носорог". Криминальная драма повествует о жизни бандитов в Украине 1990-х. Сценарий картины Олег Сенцов написал в 2012 году, еще до его незаконного ареста и заключения в РФ. За 10 лет сюжет и поворот сценария не изменились. Больше о создании фильма читайте здесь.