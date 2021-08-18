Новые украинские концертные увертюры сыграют под открытым небом

19 августа в 19:00 во дворе Национального музея истории Украины симфонический оркестр сыграет произведения лауреатов конкурса "Украинская концертная увертюра". Фото: Facebook

19 августа во дворе Национального музея истории Украины состоится концерт-финал конкурса "Украинская концертная увертюра". Национальный симфонический оркестр сыграет произведения трех композиторов-лауреатов: "Українську увертюру" Богдана Кривопуста, "Назавжди" Владимира Рунчака и "Піднесення" Александра Шимко. Также на концерте прозвучит музыка других авторов и хоровое пение академической капеллы "Думка". Всего на сцене выступят более 140 исполнителей. Вход свободный.

"Концертная увертюра - музыкальная форма, в которой в десяти минутах должно состояться полное раскрытие образов и яркая кульминация", - рассказывает председатель организационного комитета конкурса, режиссер-постановщик Елена Савчук. - Пишутся такие произведения обычно для торжественных открытий, ярких, праздничных мероприятий. По условиям нашего конкурса, продолжительность увертюры - это 7-12 минут. Должна быть написана для большого симфонического оркестра и базироваться на национальных мелодиях".

Одной из самых ярких украинских увертюр является увертюра Николая Лысенко к опере "Тарас Бульба".

"На самом деле это коллективное произведение трех авторов, - рассказывает музыкальная критик Люба Морозова. - При жизни Лысенко она не была завершена, и уже в 1953-м над ней работали классики Борис Лятошинский и Левко Ревуцкий. Поэтому в этой увертюре больше Лятошинского, чем Лысенко. И очень сильно чувствуется, что это делалось в советское время. Но это музыка очень высокого качества".

Станут ли новые композиции альтернативой увертюре из "Тараса Бульбы", новейшей классикой?

"Из-за небольшого объема и ярких музыкальных тем увертюры легче запоминаются, - продолжает Люба Морозова. - Но станет ли эта музыка символом, покажет время. Считаю, что нужен конкурс на написание оперы или масштабной симфонии, ведь это жанры, представляющие национальную школу. Конкурс "Украинская концертная увертюра" - это очень интересная инициатива, надеюсь, что им все не ограничится. С большим интересом буду наблюдать за финалом. Но хочу еще раз подчеркнуть, что без произведений больших жанров нельзя считать, что украинская классическая музыка продолжает жить и развиваться".

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Всеукраинский композиторский конкурс "Украинская концертная увертюра" стартовал в конце 2020-го. Всего приняло участие 35 увертюр от 33 авторов. Жюри возглавил композитор Владимир Станкович. Партитуры участников оценивались анонимно. Проводится по инициативе Благотворительного фонда Марии Дидковской "Открытая музыка города". Организация с 2018-го проводит концерты классической музыки под открытым небом.