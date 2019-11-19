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вторник, 19 ноября 2019 21:45

Николас Кейдж сыграет самого себя

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Автор: geektyrant.com
  Николас Кейдж исполнит роль актера Николаса Кейджа в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта"
Николас Кейдж исполнит роль актера Николаса Кейджа в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта"

Американский актер Николас Кейдж ведет переговоры о роли самого самого в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта".

Главный герой ленты - актер Николас Кейдж. Застрял в долгах. Пытается получить роль в новой картине Квентина Тарантино. Общается с версией себя из 1990-х. Младший Кейдж критикует старшего за участие в плохих фильмах и потерю звездного статуса. Герой встречает мексиканского миллиардера, который оказывается его фанатом и надеется показать свой сценарий. Центральное разведывательное управление США сообщает Кейджу, что миллиардер - наркобарон, который похитил дочь кандидата в президенты Мексики. Поручают актеру работать под прикрытием, по сюжету.

В мета-драме будут отсылки на предыдущие роли Николаса Кейджа, в частности "Покидая Лас-Вегас", "Без лица", "Угнать за 60 секунд".

Режиссер и сосценарист - Том Гормикен, который снял комедию "Этот неловкий момент". Сценарий фильма готовился не для продажи, а как образец, который привлечет большее внимание к авторам Гормикену и его коллеге Кевину Эттену. Но голливудские продюсеры заинтересовались именно этим проектом. Права на него пытались получить компании HBO Max и Paramount, а в итоге приобрела Lionsgate. Сценарий показали Кейджу, объяснив, что это жест уважения, а не насмешка. Он согласился исполнить главную роль.

"Кейджа много не бывает", "Этот фильм должен взять Оскар", "Сюжет звучит так, будто его составил бот", - пишут пользователи соцсетей.

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В 1996 году Николас Кейдж получил "Оскар" за фильм "Покидая Лас-Вегас". С 2006-го шесть раз был номинирован на антипремию "Золотая малина".

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