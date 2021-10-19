"Невірювірю": каждый ли может полюбить театр - проверяют на практике

Малый театр при поддержке Европейского Союза в рамках программы House of Europe запустил Youtube-проект "Невірювірю". В нем проверяет, действительно ли каждый может полюбить театр.

"Отчаявшиеся, разочарованные, скептически настроенные, скучающие, те, кто умышленно игнорирует театр или отказывается даже смотреть в его сторону - это герои нового проекта Малого театра "Невірювірю". Проект имеет амбициозную цель - увеличить сообщество киевских театралов, а заодно проверить, достаточно ли разнообразен театральный Киев, чтобы удовлетворить вкусы каждого", - говорят в театре.

Приобщиться к эксперименту и поддержать проект согласились также столичные театры: "Золотые ворота", театр им. Ивана Франко, Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, Молодой театр, Дикий театр, Шестое чувство и учебный театр КНУТКиТ "Арлекин".

Первый герой проекта "Невірювірю" медиаменеджер Антон после неудачного театрального опыта жил с убеждением, что в киевских театрах большинство спектаклей неинтересны и лучше выбирать поход в кино.

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Эксперты проекта «Невірювірю» продюсер Дикого Театра Ярослава Кравченко, режиссер и художественный руководитель Малого театра Дмитрий Весельский, зрительница Яна Ягниченко и блогер Сергей Винниченко подобрали три спектакля столичных театров специально для медиаменеджера Антона, чтобы включить его в сообщество активных киевских театралов

Команда Малого театра пообщалась с героем, узнала о его вкусах, предпочтениях, приоритеты и жизненных принципах. Затем с его профилем ознакомились эксперты и подобрали специально для него три спектакля в трех различных киевских театрах. На этот раз экспертами были продюсер Дикого театра Ярослава Кравченко, режиссер и художественный руководитель Малого театра Дмитрий Весельский, театральный блогер Сергей Винниченко и ярая театральная зрительница Яна Ягниченко.

Удалось ли создателям проекта "Невірювірю" вернуть веру в театр, можно узнать на YouTube-канале Малого театра. Первый выпуск проекта уже опубликован.

1-2 октября на сцене Харьковского национального академического театра оперы и балета имени М.В. Лысенко/ ВОСТОК ОПЕРА состоялась премьера авангардной оперы композитора Аллы Загайкевич "Вышиваный. Король Украины" на либретто Сергея Жадана. Режиссер постановки - Ростислав Держипильский. Это первая украинская опера за время независимости, созданная на фактическом историческом материале.