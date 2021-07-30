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"Неудачный трах", "Красавица на драйве", "Круиз в джунглях", "Время", - что смотреть в кино на этой неделе

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&quot;Неудачный трах&quot;, &quot;Красавица на драйве&quot;, &quot;Круиз в джунглях&quot;, &quot;Время&quot;, - что смотреть в кино на этой неделе
В прокат вышла румынская комедия-победитель Берлинале "Неудачный трах или Безумное порно". Про бухарестскую учительницу, чье пикантное видео попало в интернет и из-за скандала ее могут уволить. Фото: molodist.com

На этой неделе в прокат вышли победитель Берлинале, культовая гонконгская мелодрама, диснеевское приключение, американский мистический триллер от мастера жанра и боевик о женщине, страдающей от вспышек неконтролируемой ярости.

"Красавица на драйве", реж. Таня Векслер

У хрупкой и одновременно невероятно сильной и быстрой Линди расстройство, через который не способен контролировать эмоции. В приступе ярости может напасть на того, чье поведение ей не понравилась. Психиатр разрабатывает для нее специальный жилет и пульт. Это изобретение подает электрический разряд, который успокаивает женщину. Пользуясь им, Линди пытается начать жить обычной жизнью и начинает встречаться с бухгалтером Джастином. Но его убивают и она решает отомстить за любимого, по сюжету.

Американская режиссер Таня Векслер наиболее известна викторианской костюмной комедией "Без истерики", которая вышла 10 лет назад. В ее новой работе снялись Джай Кортни, Стэнли Туччи, Сьюзен Сарандон и Дэвид Брэдли. Главную роль в боевике сыграла привычная к экшн-сценам Кейт Бекинсейл, известная по серии фильмов "Другой мир" и ленте "Ван Хельсинг".

"Круиз в джунглях", реж. Жауме Колет-Сера

Исследовательница Лили и ее брат Макгрегор ищут загадочное дерево жизни. Они обращаются к капитану речного судна Фрэнка и направляются в экспедицию в африканские джунгли. Им придется защищаться от диких зверей и конкурировать с другими искателями полулегендарного дерева.

Фильм основан на одноименном аттракционе в Диснейленде, в котором посетителям предлагают 7-минутную поездку на пароходе. Функционирует с 1955-го. Ленту по мотивам "Круиза в джунглях" хотели снять с 2004-го - после успеха "Пиратов Карибского моря", также основанных на диснейлендовском аттракционе. В течение этого времени рассматривались различные варианты для сюжета фильма. В 2015-м продюсеры Джон Дэвис и Джон Фокс предложили взять за основу военную мелодраму "Африканская королева". В этой ленте 1951-го главные роли играли Кэтрин Хепберн и Хамфри Богарт.

Кроме Африканской королевы" сценаристов вдохновляли фильмы об Индиане Джонсе и приключенческая лента Роберта Земекиса "Роман с камнем", где писательница и контрабандист ищут клад в колумбийских джунглях.

"Неудачный трах, или Безумное порно", реж. Раду Жуде

Секс видео бухарестской учительницы Эми и ее мужа попало в открытый доступ в интернете. Об этом становится известно администрации школы и родителям учеников. Ее обвиняют в непристойном поведении. Начинается дискуссия, может ли она в дальнейшем работать в школе, по сюжету.

Фильм получил главную награду Берлинского кинофестиваля. Состоит из 3 частей: прогулка героини по Бухаресту, иллюстрированный словарь ключевых понятий румынской повседневности, школьное собрание, где решается вопрос отстранения Эми от работы.

"Черная комедия высмеивает консервативность, дикость, ретроградность общества, - говорит кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский - Кино многословное и критическое, серьезное и смешное одновременно. Именно так надо говорить о сложных вещах в трудные времена. Без лицемерной политкорректности ".

Режиссер ленты Раду Жуде - один из самых известных румынских кинематографистов. В 2015 он выиграл приз Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру фильма "Браво!".

"Время", реж. М. Найт Шьямалан

Семья отдыхающих находит на тропическом острове удаленный пляж. Оказывается, что там время идет иначе: дети начинают стремительно взрослеть, а родители - стареть. Им нужно найти способ выбраться оттуда, пока не стало поздно, по сюжету.

Американский режиссер М. Найт Шьямалан снял триллеры "Шестое чувство", "Неуязвимый", "Знаки" и "Сплит". Еще в 2004-м британская газета "The Times" назвала его мастером загадочных ходов. Для его фильмов характерные твисты - неожиданные повороты, которые в корне меняют понимание сюжета. В основе фильма "Время" графический роман француза Пьера Оскара Леви и швейцарца Фредерика Питерса "Песчаный замок". Шьямалан написал сценарий и спродюсировал фильм.

"Чунцинский экспресс", реж. Вонг Карвай

Фильм состоит из двух сюжетов. В первом полицейский, страдающий после разрыва с девушкой, влюбляется в таинственную блондинку. Она занимается продажей наркотиков. Во втором сюжете другой полицейский начинает подозревать, что пока он не дома, в его квартире кто-то бывает. Это оказывается тайно влюбленная в него официантка.

Общее место действия обеих линий фильма - закусочная Midnight Express в гонконгском комплексе зданий "Чунцинские особняки".

В ноябре 1994-го на фестивале в Стокгольме ленту увидел Квентин Тарантино. Режиссер, за полгода до того получивший Золотую пальмовую ветвь в Каннах, был поражен фильмом Карвая. Его дистрибьюторская компания Rolling Thunder Pictures обеспечила прокат "Чунцинского экспресса" в США.

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Также на этой неделе в прокат выходит американский триллер о профессоре-маньяке "Похититель женщин", канадский фильм ужасов про экзорцистов "Демоник" и мексиканский фильм ужасов про одержимых детей "Поиграй со мной".

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