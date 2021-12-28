Netflix ответил на возмущение Минкульта образом украинки в "Эмили в Париже"

Образ изображенного в сериале персонажа портит имидж украинцев за рубежом. Фото: pixabay.com

Стриминговая платформа Netflix ответила министру культуры Александру Ткаченко на официальное обращение относительно оскорбительной карикатуры на украинку в сериале "Эмили в Париже".

В Netflix пообещали в 2022 году держать тесный контакт с украинцами, чтобы "предупредить подобные случаи", заявил Ткаченко 28 декабря. В компании заверили, что услышали возмущение зрителей, передает Dev.ua.

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали", – говорится в сообщении.

Министр считает справедливым возмущение зрителей на изображенный в сериале образ персонажа. Несмотря на "художественность", он формирует негативный имидж Украины за рубежом.

"Такая активная общественная позиция точно поспособствует, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix учитывали отношение украинцев", – добавил министр.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко направил претензию компании Netflix по поводу образа украинки в сериале "Эмили в Париже". Карикатурный образ украинки он назвал неприемлемым и оскорбительным. В новом сезоне сериала появилась киевлянка по имени Петра. Она ворует вещи из магазина, боится депортации в Украину и вообще выглядит нелепо. Роль Петры исполнила актриса Дарья Панченко, родом из Киева. Училась в Украинской академии балета. В 19 лет переехала в Париж. Там получила степень магистра по специальности "Режиссура кино". Панченко снялась в таких лентах, как "Эквилибр", "Добрые намерения" и Mortem.