Сериал расскажет, что происходило за 1200 лет до появления главного героя - Геральта из Ривии. Фото: Скриншот из трейлера

Стриминговий сервис Netflix официально анонсировал приквел сериала "Ведьмак" с подзаголовком Blood Origin.

Новый мини-сериал получит 6 серий и расскажет о событиях, которые происходили за 1200 лет до появления главного героя основного шоу - Геральта из Ривии. Об этом сообщается на официальной странице Netflix в Twitter.

Над Blood Origin работает шоуранер основного сериала - Лорен Хиссрич. Его консультирует автор оригинального цикла романов - польский писатель Анджей Сапковский.

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Как отмечается, сериал расскажет об эпохе Сочетание сфер - магического катаклизма, благодаря которому в мире с людьми оказались заперты чудовища. Далее появились колдуны - охотники на монстров.

Стоит отметить, что первый сезон сериала "Ведьмак" от Netflix вышел в декабре 2019 года. В первый месяц после выхода шоу посмотрело более 76 миллионов зрителей.

Ранее повидомлялиося, что во втором сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix будут изменения. Шоураннерка сериала Лорен Шмидт Хиссрих рассказала в интервью The Wrap, что в новом сезоне не будет нескольких временных шкал, которые критиковали зрители.