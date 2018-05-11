"Негодование превратил в доллары" - продюсер прокомментировал скандал вокруг Козловского

Козловский стал агентом влияния, считает продюсер Александр Ягольник. Фото: 5.ua

Украинский продюсер и композитор Александр Ягольник считает, что певец Виталий Козловский осознавал риски выступления в Москве в День Победы, а за падение своей репутации попросил соответствующий гонорар. Такое мнение он высказал в комментарии для gazeta.ua.

"То, что сделал Козловский, это позорно. Все исполнители, выступающие на территории страны-агрессора, знают, что подвергают себя гневу украинского общества. Козловский говорит, что 4 года не выступал в России. Предполагаю, что таким образом пытался подороже продать себя. Понимал, что после такого не сможет восстановить репутацию. За возмущение и негативное отношение к себе получил крупную сумму в долларах", - говорит Ягольник.

При этом Россия заинтересована переманивать украинских артистов к себе, считает продюсер.

"Россия ведет против нас гибридную войну и использует шоу-бизнес по полной программе. Артисты - это лидеры мнений, на которых ориентируются их поклонники, - рассказывает Ягольник. - Практически все звезды, которые выступали в Москве, так или иначе распространяли антиукраинские идеи. Иван Дорн дал скандальное интервью видеоблогеру Дудю, Лобода тоже не скрывала своего отношения к тому, что у нас происходит. Гибридная война сделала звезд шоу-бизнеса агентами влияния. Это открывает для российской пропаганды дополнительный канал, чтобы продвигать свои лозунги "мы же братья, мы же один народ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Один народный артист в окопе с бойцами, а другой - на сцене Кремля" - Приходько призвала к ревизии регалий

9 мая Виталий Козловский выступил в Москве на концерте ко Дню Победы. На официальном сайте информации о гастролях в России не указал. О выступлении стало известно из фотографий и видео, которые начали выкладывать пользователи сети. 11 мая певец подтвердил информацию и заявил, что не боится травли. Напомнил, что за последние 4 года ни разу не выступал в России и считал это недопустимым "по понятным на то причинам". Однако на этот раз решил выступить, чтобы "почтить ветеранов".