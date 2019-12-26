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четверг, 26 декабря 2019 19:11

Назвали второго члена жюри национального отбора на Евровидение

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Назвали второго члена жюри национального отбора на Евровидение
Тина Кароль вошла в жюри. Фото: Viva

Вторым членом жюри на национальном отборе на Евровидение-2020 будет Тина Кароль.

Она представляла Украину на Евровидении-2006 и заняла 7 место, сообщает Viva.

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"Я рада стать членом жюри национального отбора конкурса Евровидение, быть частью большой команды исторического события. Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста - достойно выступить на конкурсе, а после - стать настоящей звездой в своей стране. "Евровидение" - очень сложный механизм, и я выступаю за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бичевать, если результат другой", - прокомментировала Тина Кароль.

Национальный отбор на Евровидение-2020 пройдет 8, 15 и 22 февраля на СТБ и телеканале UA:Перший.

На официальном сайте Евровидения-2020, который проведут в Нидерландах в городе Роттердам в мае следующего года, представили дизайн сцены. В нем присутствует нидерландский ландшафт

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