Назвали самых богатых музыкантов мира

Группа U2 зарабатывает больше всех. Фото: Phoenix New Times

Американский журнал Billboard создал рейтинг музыкантов, которые заработали больше всех за 2017 год. В список вошло 50 исполнителей.

Во внимание принимали гонорары за концерты, продажи дисков, стриминг и издательские права.

Наиболее прибыльным прошлый год стал для ирландской рок-группы U2, считают эксперты издания. Коллектив заработал $54,4 млн, $52 млн из которых - на гастрольной деятельности.

На втором месте - американский кантри-исполнитель Гарт Брукс, заработавший $52,2 млн. На третьем - американская метал-группа Metallica. За год их состояние выросло на $43,2 млн.

В первую двадцатку самых богатых музыкантов вошли Бруно Марс, Эд Ширан, Lady Gaga, Билли Джоэл, Guns'N'Roses, Роджер Уотерс, Coldplay, Tom Petty and the Heartbreakers, The Weeknd, Кендрик Ламар, Red Hot Chili Peppers, Люк Брайан, Florida Georgia Line, Пол Маккартни, JAY-Z, Эрик Черч и Брюс Спрингстин.

