Назвали самого богатого в мире актера

С июня прошлого года Клуни заработал $239 млн. Фото: hellomagazine

Звезда голливудского кино 57-летний Джордж Клуни стал самым богатым актером в мире. В прошлом году продал свой бизнес по производству текилы.

С июня 2017 года общая прибыль Клуни составила $239 млн, сообщил портал "ВВС".

Эта сумма вывела актера на второе место среди звезд. Джорджа Клуни обошел только американский боксер Флойд Мейвезер. Его годовой доход составляет $285 млн. На третьем месте рейтинга - модель Кайли Дженнер. Она заработала $166,5 млн.

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На итальянском острове Сардиния Джордж Клуни попал в аварию. Скутер актера столкнулся с автомобилем. Клуни получил ушиб руки и ноги.