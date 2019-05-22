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среда, 22 мая 2019 10:06

Назвали победителя "Букеровской премии". О чем лучшая книга 2019-го

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  Букеровскую премию -2019 получила писательница из Омана. Фото: Корреспондент.net
Букеровскую премию -2019 получила писательница из Омана. Фото: Корреспондент.net

2019-го престижный литературный конкурс - "Букеровская премия" получила писательница из Юго-Западной Азии. Писательница и преподавательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международного конкурса.

Женщина получила премию за книгу "Небесные тела", которая повествует о три поколения оманского семьи. Кроме награды, получила приз - около $65 тыс. (1 млн 697 грн - Gazeta.ua), пишет segodnya.ua.

Торжественная церемония награждения состоялась в лондонском концертном зале Roundhouse.

Среди претендентов на престижную награду в этом году были писатели из Германии, Колумбии, Франции и Чили.

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Букеровская премия – одна из самых престижных литературных премий, основанная 2004-го. С 2016 года ее стали присуждать лучшим авторам, написавшим книгу на английском языке либо опубликованным в Великобритании.

Лауреатами награды в разные годы были такие авторы, как Салман Рушди ("Дети полуночи"), Бен Окри ("Голодная дорога"), Кингсли Эмис ("Старые черти"), Родди Дойл ("Падди Кларк – Ха-ха-ха"), Айрис Мердок ("Море, море"). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел. 5 обладателей награды – Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол, Джон Кутзее и Кадзуо Исигуро – позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.

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