Назвали худших писателей мира

Книгу, в которой британская писательница Вирджиния Вулф делится своими мыслями о лучших и худших писателей, продали на аукционе за 21 тыс. Фунтов стерлингов.

Книга имеет ответы нескольких писателей о том, кто является "величайшим гением" и "плохим английским прозаиком".

Аукционист Крис Олбери заявил, что и не мечтал, что цена возрастет так высоко.

Вирджиния Вульф и Маргарет Кеннеди - одни из писателей, которых попросили назвать и оценить своих современников на 10 рукописных страницах, датированных между 1923 и 1927 годами. Также 39 вопросов, начиная от "кто лучший прозаик, который когда-либо жил" и заканчивая тем, кто "худший из всех живых английских драматургов".

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"Мне нравится тот факт, что Вирджиния Вулф не думала, что этих поэтов или прозаиков все равно будут читать через 25 лет после заполнения анкеты. И вот прошло века, а они все еще в моде, - говорит Крис Олбери.

Книгу нашел в вещах покойной бабушки внук писательницы Кеннеди, Уильям МакКейзи. Он сказал: "Именно антипатия, возможно, приносит больше удовольствия. Дэвид Герберт Лоуренс и Джеймс Джойс названы в этих анкетах наиболее переоцененными английскими писателями".

Автор: BBC Вирджиния Вульф ответила на все 39 вопросов анкеты своими фирменными фиолетовыми чернилами. Лучшим английским литературным критиком назвала Т. С. Элиота.

Исследователи нашли неопубликованные стихи британского писателя Энтони Бёрджесса. Посвященны двум женам. Также призывает не читать его роман "Заводной апельсин".