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вторник, 03 августа 2021 13:17

Назвали дату премьеры самого дорогого сериала в истории

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Компания Amazon Studios выпустит сериал по мотивам культовой трилогии "Властелин колец" английского писателя Джона Толкина 2 сентября 2022 года.

Съемки первого сезона сериала в Новой Зеландии завершились 2 августа. Первая серия будет доступна одновременно в 240 странах по всему миру, сообщили на сайте студии.

Новые эпизоды будут выходить еженедельно. События сериала будут происходить до сюжетов в книгах и фильмах как "Хоббита", так и "Властелина колец", то есть это приквел. Роли сыграют актеры Роберт Арамайо и Джозеф Моул, которые снимались в "Игре престолов". Молодую Галадриэль сыграет Морфидд Кларк.

Первый кадр из сериала уже опубликовали в Twitter.

Автор: twitter.com/LOTRonPrime
  На странице сериала в Twitter опубликовали первый пилотный кадр
На странице сериала в Twitter опубликовали первый пилотный кадр

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Один сезон сериала "Властелин колец" стоил компании Amazon рекордных $465 млн. Для сравнения: сезон "Игры престолов" обходился HBO в примерно $100 млн. Стоимость за серию начинавшаяся от $6 млн за первый сезон, в конечном итоге возросла до $15 млн за серию в восьмом сезоне. Первые экранизации книг Толкина "Властелин колец" от режиссера Питера Джексона выходили в 2001-2003 годах. Общий бюджет фильмов составил $281 млн.

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