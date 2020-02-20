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четверг, 20 февраля 2020 08:44

Назвали дату окончательного отбора на Евровидение

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Назвали дату окончательного отбора на Евровидение
В эту субботу назовут финалиста, который поедет на ЕвровидениеФото: REUTERS

Национальный отбор на Евровидение 2020 состоится уже в эту субботу, 22 февраля. Именно в этот день станет известно, кто будет представлять Украину на Евровидении в Нидерландах.

Согласно правилам украинского отбора, каждая песня оценивается членами жюри и зрителями в ходе интернет - и СМС-голосования. Однако голоса зрителей являются приоритетными. Поэтому, если какие-то участники в итоге получат одинаковое количество баллов, именно голоса зрителей будут определяющими.

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За право представлять страну на песенном конкурсе в финале сразятся шестеро участников, которые определились по результатам полуфиналов. В частности, на сцену в субботу выйдут такие конкурсанты: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Финал Национального отбора в 19:00. Его будут транслировать в прямом эфире телеканалы UA:ПЕРВЫЙ и СТБ, которые совместно проводят Нацотбор с 2016 года. Наблюдать за отбором также есть возможность онлайн – каналы будут вести трансляцию на Youtube.

Конкурс Евровидение 2020 пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй - 14 мая, а финал - 16 мая.

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Дата
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Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
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