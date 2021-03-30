Назовут лучших украинских исполнителей прошлого года

Церемония награждения музыкальной премии YUNA-2021 начнется 20 апреля в 20:00. Шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности, которые будут актуальны на момент проведения мероприятия. Фото: yuna.ua

10-я юбилейная церемония вручения Национальной музыкальной премии YUNA состоится 20 апреля. Пройдет в киевском Дворце "Украина".

Хедлайнерами концертной программы станут топовые украинские артисты. Среди них - Monatik, Артем Пивоваров, Alina Pash, группы The Hardkiss, "Без Обмежень", ТНМК. Других участников шоу оргкомитет объявит в ближайшее время.

Главным ведущим мероприятия станет шоумен Владимир Остапчук. В части вечера его соведущей будет Маша Виноградова.

Больше всего номинаций на нынешнюю YUNA получил Monatik. Претендует на награду в 7 категориях. На 2-м месте - The Hardkiss. Имеют 6 номинаций.

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"Из всех музыкальных премий в Украине YUNA ближе всего приблизилась к объективности, - говорит музыкальный критик, член жюри Алексей Бондаренко. - Имеет самый большой склад жюри - 79 экспертов, бюджет, аудиторию, компанию, которая наблюдает, чтобы не было никаких фальсификаций. Собирают большой список номинантов - в этом году 57 артистов. Ориентируются на "Грэмми".

Но постоянно выбирают тех же. Каждый раз выигрывают Monatik, The Hardkiss, "Время и Стекло". Но вопрос нужно задавать самому рынку, а не премии, которая является его зеркалом. Ибо результаты совпадают с другими наградами - M1 Music Awards, "Золотая Жар-птица" и более альтернативными. Независимо от критериев оценки, победители обычно одинаковые.

Музыкантов у нас куча, но новые звезды появляются крайне редко. Имена на поп-олимпе почти не изменяются. Те же люди, которые периодически сидят в жюри "Голоса страны" или "X-Фактора". Это проблема".

В этом году назовут лауреатов в 17 категориях.

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YUNA - национальная профессиональная музыкальная премия. Основана в 2011-м. Ежегодно эксперты индустрии отмечают лучших отечественных исполнителей.