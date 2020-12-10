Стали известны номинанты Национальной музыкальной премии

Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA назвал номинантов 2021 года.
На голосование, согласно регламенту премии, выносились работы украинских исполнителей, вышедших в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года, сообщает ТСН.
В общем премию YUNA-2021 будет вручена в 17 номинациях:
Лучшая исполнительница:
Alina Pash
alyona alyona
Jerry Heil
NK
Оля Полякова
Лучший исполнитель:
KHAYAT
MAX BARSKIH
MONATIK
Артем Пивоваров
Сергей Бабкин
Лучший поп-группа:
KADNAY
KAZKA
MOZGI
TVORCHI
Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
O.Torvald
Pianoбой
The HARDKISS
BEZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс
Открытие года:
Go_A
Kosmopolis
Lida Lee
Our Atlantic
АСАФАТОV
Лучший видеоклип:
Ангела - Бумбокс и Крошка
ВЕЧЕРиНОЧКА - MONATIK и Вера Брежнева
История Украины за 5 минут - ТНМК
Кино - Антитела
Кобра - The HARDKISS и MONATIK
Лучший альбом:
13 waves - TVORCHI
1990 - MAX BARSKIH
Eclectica - NK
Nirvana - KAZKA
Женская сила - TAYANNA
Земной - Артем Пивоваров
Лучшая песня:
Свободная - Тина Кароль и Юлия Санина
Гора - THE HARDKISS
Дежавю - Артем Пивоваров
Кино - Антитела
Кобра - THE HARDKISS и MONATIK
Лучшая песня на другом языке:
99 - Krut
A HUEVO - NK
Bonfire - TVORCHI
Make It Rain Champagne - Верка Сердючка
ВЕЧЕРиНОЧКА - MONATIK и Вера Брежнева
Лучший электронный хит:
Bonfire - TVORCHI
DanceDiscoParty - KADNAY
I Want You - MARUV и BOOSIN
СЕАНС - ONUKA
Холодная ночь - Ivan NAVI
Лучший хип-хоп-хит:
BOSORKANYA - Alina Pash
MAVKA - MamaRika
Ангела - Бумбокс и Крошка
Горы - alyona alyona и KALUSH
История Украины за 5 минут - ТНМК
Другой формат:
ALLOISE
Pur: Pur
DakhaBrakha
Евгений Хмара
ЛУНА
Лучший дуэт / коллаборация:
Ангела - Бумбокс и Крошка
ВЕЧЕРиНОЧКА - MONATIK и Вера Брежнева
Свободная - Тина Кароль и Юлия Санина
Героям - БEZ ОГРАНИЧЕНИЙ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян
Кобра - The HARDKISS и MONATIK
Лучший эстрадный хит:
Безумная любовь - Олег Винник
Киса - DZIDZIO и Оля Цибульская
Красная помада - Ирина Билык
По кайфу - Олег Кензов
Праздников! Праздников! Праздников! - ПТП, Олег Винник, Оля Полякова
Лучшее концертное шоу:
Green Grey - Вертикальный концерт Live In Kyiv
KAZKA - NIRVANA
The HARDKISS - The HARDKISS. акустика
Антитела - HELLO Kyiv Live
Время и Стекло - Последний танец
Лучшая песня к фильму:
Юлия Санина & Тина Кароль - "Свободная" (фильм "Преданная")
Джамала - "Цена правды" ( "Цена правды")
Оля Полякова, Потап, Олег Винник - "Свят праздников праздников" ( "Водитель свадьбы 2")
Камерный хор Inspiratum - Viva Forever ( "Мои мысли тихие")
KAZKA - "Самолеты" ( "Свидание в Вегасе")
Katya Chilly - "Течет река небольшая ..." ( "" Арас. Возвращение ")
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Десятая, юбилейная церемония награждения Национальной музыкальной премии YUNA состоится 30-31 марта 2021 в киевском дворце "Украина".
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