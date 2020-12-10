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четверг, 10 декабря 2020 02:05

Стали известны номинанты Национальной музыкальной премии

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Стали известны номинанты Национальной музыкальной премии
Объявили номинантов на премию Yuna-2021. Фото: ТСН

Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA назвал номинантов 2021 года.

На голосование, согласно регламенту премии, выносились работы украинских исполнителей, вышедших в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года, сообщает ТСН.

В общем премию YUNA-2021 будет вручена в 17 номинациях:

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Лучший исполнитель:

KHAYAT

MAX BARSKIH

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучший поп-группа:

KADNAY

KAZKA

MOZGI

TVORCHI

Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

O.Torvald

Pianoбой

The HARDKISS

BEZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Открытие года:

Go_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

АСАФАТОV

Лучший видеоклип:

Ангела - Бумбокс и Крошка

ВЕЧЕРиНОЧКА - MONATIK и Вера Брежнева

История Украины за 5 минут - ТНМК

Кино - Антитела

Кобра - The HARDKISS и MONATIK

Лучший альбом:

13 waves - TVORCHI

1990 - MAX BARSKIH

Eclectica - NK

Nirvana - KAZKA

Женская сила - TAYANNA

Земной - Артем Пивоваров

Лучшая песня:

Свободная - Тина Кароль и Юлия Санина

Гора - THE HARDKISS

Дежавю - Артем Пивоваров

Кино - Антитела

Кобра - THE HARDKISS и MONATIK

Лучшая песня на другом языке:

99 - Krut

A HUEVO - NK

Bonfire - TVORCHI

Make It Rain Champagne - Верка Сердючка

ВЕЧЕРиНОЧКА - MONATIK и Вера Брежнева

Лучший электронный хит:

Bonfire - TVORCHI

DanceDiscoParty - KADNAY

I Want You - MARUV и BOOSIN

СЕАНС ​​- ONUKA

Холодная ночь - Ivan NAVI

Лучший хип-хоп-хит:

BOSORKANYA - Alina Pash

MAVKA - MamaRika

Ангела - Бумбокс и Крошка

Горы - alyona alyona и KALUSH

История Украины за 5 минут - ТНМК

Другой формат:

ALLOISE

Pur: Pur

DakhaBrakha

Евгений Хмара

ЛУНА

Лучший дуэт / коллаборация:

Ангела - Бумбокс и Крошка

ВЕЧЕРиНОЧКА - MONATIK и Вера Брежнева

Свободная - Тина Кароль и Юлия Санина

Героям - БEZ ОГРАНИЧЕНИЙ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян

Кобра - The HARDKISS и MONATIK

Лучший эстрадный хит:

Безумная любовь - Олег Винник

Киса - DZIDZIO и Оля Цибульская

Красная помада - Ирина Билык

По кайфу - Олег Кензов

Праздников! Праздников! Праздников! - ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

Лучшее концертное шоу:

Green Grey - Вертикальный концерт Live In Kyiv

KAZKA - NIRVANA

The HARDKISS - The HARDKISS. акустика

Антитела - HELLO Kyiv Live

Время и Стекло - Последний танец

Лучшая песня к фильму:

Юлия Санина & Тина Кароль - "Свободная" (фильм "Преданная")

Джамала - "Цена правды" ( "Цена правды")

Оля Полякова, Потап, Олег Винник - "Свят праздников праздников" ( "Водитель свадьбы 2")

Камерный хор Inspiratum - Viva Forever ( "Мои мысли тихие")

KAZKA - "Самолеты" ( "Свидание в Вегасе")

Katya Chilly - "Течет река небольшая ..." ( "" Арас. Возвращение ")

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Десятая, юбилейная церемония награждения Национальной музыкальной премии YUNA состоится 30-31 марта 2021 в киевском дворце "Украина".

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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