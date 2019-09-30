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вторник, 01 октября 2019 21:45

Нашу интеллигенцию лишили ее функции - художник

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Автор: facebook.com
  В области культуры мы застряли на уровне XIX века - Алексей Белюсенко
В области культуры мы застряли на уровне XIX века - Алексей Белюсенко

Культурное время остановилось. В Украине 70 лет не происходила эволюция искусства, как за рубежом.

Об этом рассказал художник Алексей Белюсенко во время фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage. Публичная беседа проходила на территории столичного заповедника "София Киевская".

"Культура в Украине - это прежде всего культурный уровень наших граждан, - говорит Белюсенко. - К сожалению, мы будто застряли между двумя системами. С 1990-х у нас капитализм. Но культурное время остановилось. Конечно, были диссиденты. Однако в целом 70 лет здесь не происходила эволюция искусства, как за рубежом. Художники должны были делать то, что заказывала власть. Сейчас нам надо наверстывать путь, который прошли Европа и Америка. Более полувека лжи не могут пройти бесследно. Поэтому наш зритель не готов к мировому искусству. Приезжает в Париж, Кельн или Амстердам, приходит в современную галерею и не понимает, зачем там все. Человек узнает только то, что знает. Абсолютно новое не может осознать.

В Украине до сих пор нет современного уровня культурного образования. Это элемент, который делает человека. Когда он выбирает, что хорошо, а что плохо, это зависит от его культурного уровня. В бизнес-дисциплинах у нас быстро приняли западные методики, начали готовить специалистов. Хотя все равно не тех, которых выпускает Оксфорд или Кембридж. Однако востребованность есть, потому что это образование престижое. А культура, как всегда, на последнем месте.

Другая проблема - привязанность к славянским языкам. Если не знаем английского, французского, немецкого, итальянского, то уже не понимаем, о чем говорят люди. Картинку видим, а понять ее не можем.

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Есть талантливые художники, режиссеры, композиторы, но они не в системе, стоят в стороне. Нашу интеллигенцию лишили ее функции - просвещать народ. Настоящая интеллигенция - это не чиновники, не те, кто идут в карьеру, а индивидуалисты, которые занимаются своим делом. Процент таких людей в любой стране на самом деле примерно одинаков. Но профессор, получивший образование в Оксфорде, имеет достойную зарплату и авторитет в обществе. У нас я не замечаю, чтобы интеллигенция имела право голоса. В области культуры мы застряли на уровне XIX века.

Европа и весь мир пережили национализм в XIX веке. Именно тогда он был изобретен, хотя некоторые думают, что существовал вечно. В Средневековье и Ренессансе у людей были другие связи - города, поселения, общины, а не языковая общность. Украина переболеет этим. Показательно, что у нас националисты особо не приходят к власти. Сколько выборов не проходило - ни разу не получали большинство. А это страшно. Любой национализм считает, что одна нация лучше другой, хотя на самом деле все - абсолютно одинаковы. Какой бы культуры гражданин не был, он имеет равные права на все, что его страна предоставляет. В этом заключается гражданское общество.

Главное, чтобы мы не забывали, что прежде всего мы люди.

Во всей Европе национализм держат в узде. Если ты считаешь, что один человек из-за другого цвета кожи хуже, чем ты, иди на нары. А у нас это встречается даже среди образованной публики.

Мы уже не верим искусству. Оно перестало делать людей лучше

В Украине большинство выпускников художественных академий не знают, что происходило 20 лет назад. Программа почти советская: Пикассо и Дали были, а после них уже ничего. Молодежь, которая занимается контемпорари-артом, тоже не очень знает историю. Просто копируют то, что делают их коллеги по цеху за рубежом.

Одно из самых громких современных направлений - это искусство взаимоотношений. Например, итальянка Ванесса Бикрофт считает, что если она раздела 150 женских моделей и поставила их в огромном ангаре - это искусство. А Маурицио Каттелан зашел в санузел музея Гуггенхайма в Нью-Йорке, снял унитаз, сделал точную копию в 18-каратном золоте и поставил обратно. Это примеры того, что интересно современному художнику.

90 процентов людей, которые сейчас пишут картины во всем мире - это не художники. Это люди, которые занимаются этим, потому что доступно, а жизнь не так сложна. Вопрос в том, что такое искусство и можно ли ему научить. На мой взгляд, как только появляется ответ, оно исчезает. Этому нельзя научиться - его надо выковыривать из себя.

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Постмодернизм - путь в никуда, тупик. Мы уже не верим искусству. Оно перестало делать людей лучше. Да, делает их более интеллектуальными. Но нет положительной силы, когда человека поднимает над обыденностью. Постмодернизм доживает последние дни. Сам Дэмьен Херст устал от этого. Сколько можно консервировать акул.

Искусство - это нужная деятельность, которая всегда существовала, как только человек научился говорить и делать что-то руками. Художник влияет на общество, а оно на него - это взаимосвязанные вещи. Мы меняемся с помощью искусства.

Когда искусство становится достоянием всех, оно уже умерло. То, что в музеях - все мертво. Да, у нас есть культурная традиция. Ходим с детьми и говорим: "Ах, какие красивые картины". Но оно не работает, не выполняет своей функции изменять людей.

Спонсорами культурного обмена могут быть и частные предприниматели, и государственные учреждения

Уважение - главное, чего не хватает нашему политикуму, так называемым элитам. У нас в стране произошел обратный отбор. Все эти люди, которые в парламенте и в дорогих магазинах. Смотрю на них и вижу, что они не глубоко культурные, не слишком образованные, просто имеют рога и копыта и зубы, умеют рвать.

Как погиб Архимед? Когда безграмотный римский солдат увидел, что он чертит на песке круг, подумал, что это колдун призывает на войско злую силу, и приказал прекратить рисовать. Архимед продолжал чертить и был убит. Человек образованный в вопросе грубой силы всегда проигрывает. Это особенность нашего вида. Как только государство достигает определенного уровня культуры и жизни, к которому все стремимся, оно начинает вымирать. Так погибли все древние государства. А те, в которых культура гораздо ниже, их завоевывают.

Процесс культурного обмена - как рыночные отношения. Вам никто ничего не должен. Если будете им интересны как покупатели или аудитория, они приедут. Мы не имеем достаточного уровня культурного обмена с Европой и Америкой. Посмотрите на Москву. Путин за свои газовые деньги таскает туда выставку за выставкой. Казалось бы, Европа их игнорирует из-за агрессии в отношении Украины - однако все туда радостно везет. А к нам - никто и ничего. Все упирается в вопрос денег. Если кто-то будет отсюда платить, привезут все что угодно. Спонсорами культурного обмена могут быть и частные предприниматели, и государственные учреждения. Главное - чтобы были в этом заинтересованы".

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В программе второго фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage было более 70 художественных событий - концерты, кинопоказы, выставки, театральные экскурсии. Также организовали цикл публичных бесед с лидерами мнений и культурными деятелями.

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01
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