Украина оказалась между двумя мощными идентичностями - диссидент

Автор: facebook.com Должны передвинуться, ментально переместиться на Запад

Украина оказалась между двумя мощными сформированными в Средневековье идентичностями - европейской и евразийской. Нет определенной, однозначной. Есть раздвоенная, расколотая, до сих пор не объединенная. Любые проблемы в государстве и социуме - производные от этого.

Так считает Йосиф Зисельс, диссидент, вице-президент Конгресса национальных общин Украины. Поделился мыслями о вызовах перед Украиной во время встречи с немецким историком Карлом Шлегелем на 26-м Book Forum во Львове, пишет журнал "Країна".

"Мы не обречены быть в Европе, - говорит Зисельс. - Можем существовать между двумя мирами еще сотни лет. Это зависит только от нас. Сможем ли сдвинуться туда, куда нас не очень хотят принимать, и оттолкнуться от евразийского мира, куда нас хотят снова втянуть. Мы способны спустя годы стать европейской страной. Но должны инвестировать больше в воспитание и образование. Это и есть погружение в другую идентичность и систему ценностей.

Европа - это правовое пространство. Закон доминирует над желаниями лидеров, которые хотят выйти за его пределы. На Востоке начальник, руководитель, президент или еще какой-то правитель всегда были важнее закона. Соединить эти идентичности невозможно. Должны передвинуться, ментально переместиться на Запад.

Мы не станем европейцами ни через 10, ни через 30 лет. Это долгий, тяжелый процесс. Но есть только он. Потому что вернуться в имперское пространство, в объятия России большинство уже не хотят".

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26-й литературный фестиваль-ярмарка Book Forum проходил в Львове 18-22 сентября. 820 презентаций, дискуссий, творческих встреч состоялось в более чем 30-ти локациях города. Мероприятие собрало более 1000 украинских и иностранных спикеров - писателей, ученых, деятелей культуры.