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четверг, 26 сентября 2019 21:45

Мы заложники прошлого. Это мешает идти вперед - польский репортажист

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Автор: weekend.gazeta.pl
  Говорят, время лечит раны. Но не автоматически
Говорят, время лечит раны. Но не автоматически

Дискуссия о доверии в сообществах состоялась в рамках 26-го Book Forum во Львове. Участвовали писатели Дорж Бату и Игорь Померанцев и польский репортажист Войцех Ягельский.

"Как можно восстановить доверие между Польшей и Украиной?" - спрашивает писатель Андрей Курков Войцеха Ягельского.

"Для меня это болезненная проблема, - отвечает. - Мы в Польше все время возвращаемся к событиям, которые происходили 100 лет назад. Опять обсуждаем, кто виноват во Второй мировой. Что нам сделал Советский Союз, что - немцы. Мы заложники прошлого. Это мешает идти вперед. Вам, украинцам, - тоже.

Говорят, время лечит раны. Но не автоматически. Психиатры говорят: "Это надо переработать. И если пациент сам не попробует, никакой врач это не сделает за него". Я думаю, что мы - Польша и Украина - такие пациенты. Причина - наша история. Коммунизм, в котором мы жили, были под Россией. Не имели свободы, чтобы разобраться между собой".

"С высоты НАСА, если посмотреть на отношение украинцев к собственной истории, какие возникают мысли?" - обращается Курков к писателю, оператору коррекции траекторий Центра управления полетами НАСА Доржу Бату.

"Несмотря на ироничный стиль, на самом деле очень тяжелый вопрос, - говорит Бату. - Мне кажется, что с высоты НАСА украинцам надо любить свою историю, но оставить ее за спиной и идти вперед".

"В разных культурах и исторических ситуациях понятие доверия меняется, - добавляет Игорь Померанцев. - Помню Киев 1970-х. У меня было много самиздата. Давал читать копии "Архипелаг ГУЛАГ", "Из-под глыб" и Набокова - 30-40 людям. Всегда думал, он донесет на меня или нет. Это такой советский опыт доверия. Меня за распространение запрещенной литературы арестовали. На допросе узнал: только двое дали на меня какие-то показания. Этого было достаточно, чтобы тебя судить.

У социологов есть понятие - холодное и теплое общество. Холодные - англичане, американцы, французы. Договорились через закон доверять друг другу. А есть теплые. Это отрицательная характеристика. В таких государство - твой враг. Поэтому люди доверяют друг другу вне органов власти. В 1970-е у нас были эмоционально насыщенные дружбы. Это был способ противостоять тоталитаризму".

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26-й Львовский форум издателей длился 18-22 сентября. В 40 локациях города состоялось 750 презентаций, дискуссий, творческих встреч.

Лучшей книгой Book Forum выбрали научную монографию Василия Косива "Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов" киевского издательства "Родовід".

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26
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