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пятница, 20 сентября 2019 23:57

Все, что сближает с Россией будет использовано против Украины - Вятрович
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Во Львове обсудили деколонизацию
Фото: Анна-Лилия Кокора
Во Львове обсудили деколонизацию
Во Львове обсудили деколонизацию
Во Львове обсудили деколонизацию
Во Львове обсудили деколонизацию

После декоммунизации в Украине должен начаться процесс деколонизации, заявили на львовском Book Forum.

"Медиа должны выйти из-под колониального влияния. Я не понимаю СМИ, которые до сих пор выходят на русском языке. Какая у них цель? Мне кажется, что они продолжают жить в постколониальном дискурсе, считая, что этот язык должен иметь здесь какой-то особый статус. Многие медиа отображают колониальные нарративы. Это все, что крутится вокруг определений "общая культура", "общая память". Все, что сводится к конструкте "один народ", из которого прорастает значительная часть тех проблем, которые есть сегодня.

Что такое "постсоветское пространство"? Чего общего у Молдовы с Туркменистаном? Кроме того, что они в 1991 году вышли из состава СССР. Между ними огромное географическое расстояние, историческое, культурное. Когда мы повторяем термин "постсоветское пространство", то воспроизводим колониальный нарратив. Что это одно пространство и только так случилось, что Союз распался. Если мы это воспроизводим, то оставляем шанс, что это пространство может снова объединиться", - сказал главный редактор "Українського тижня" Дмитрий Крапивенко, сообщает Gazeta.ua.

В контексте деколонизации нужно будет решать проблему Донбасса.

"Все проблемы Донбасса не являются уникальными. Москва обкатывала на Донбассе свои технологии. Геноциды, репрессии, эксперименты. Вопрос освобождения Донбасса от колониальных смыслов многим кажется надуманным. Будто бы там всегда так было и зачем тратить на это время. На самом деле, эта сила постсоветского нарратива на Донбассе является мнимой. Всюду, где советский нарратив является стойким, есть зачищенная историческая память. В массовом сознании история Донбасса выглядит так: "пришла советская власть и все сделала". А до советской власти ничего не было. Главная задача медиа - продвигать факты. О том, что Донбасс всегда был частью Украины, у нас одна историческая судьба. Мы все знаем о тюрьме на Лонцкого во Львове. Но такая же тюрьма есть в Донецке, на Красноармейской улице. Первым элементом разрушения постколониального дискурса является открытие истории", - заявил заместитель главного редаткора журнала "Український тиждень" Максим Вихров.

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"Все, что сближает нас с Россией будет использовано Россией против Украины. Непонимание этого делает нас уязвимыми. Декоммунизация нужна была как первый шаг ограждения от России. Но этого недостаточно. Мы натыкаемся на российско-имперские наслоения. Когда переименовывали Кировоград, то многие поддерживал название Елисаветград. Они говорили, что это наша гордость. В деколонизации мы понимаем избавление от имперского влияния, которое может быть использовано для восстановления имерии. Это все позволяет говорить о "одном народе". Для этого чрезвычайно важно, чтобы мы жили в едином культурном поле, чтобы у нас были общие герои. Мы должны предупредить общество об этом. Должны продолжаться общественные дискуссии. А уже на второй этап должны выходить с законодательными решениями ", - сказал экс-глава Украинского института национальной памяти" памяти Владимир Вятрович.

Украинский историк, экс-председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович высказался за политику усиления позиций украинского языка.

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