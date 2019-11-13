Нашли принца Эрика для киноадаптации "Русалочки"

Автор: ew.com Возлюбленного принцессы Ариэль сыграет 24-летний англичанин Джона Хауэр-Кинг

Кинокомпания Disney выбрала актера на роль принца Эрика в экранизации мультфильма "Русалочка" 1989 года.

Летом стало известно, что роль Ариэль получила темнокожая 19-летняя певица и актриса Холли Бэйли. Ее возлюбленного сыграет англичанин Джона Хауэр-Кинг.

24-летний актер занимается музыкой и поет. Снялся в мелодраме "Путь домой" 2019-го, сериалах производства BBC "Маленькие женщины" и "Мир в огне".

В "Русалочке" также появятся канадский актер Джейкоб Трамбле и американская реперша и актриса Аквафин.

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Мелисса Маккарти ведет переговоры по поводу роли морской ведьмы Урсулы, а Хавьер Бардем претендует на роль подводного короля Тритона. Рэпер Давид Диггс может сыграть краба Себастьяна.

Постановщик картины — режиссер "Мэри Поппинс возвращается" Роб Маршалл. Над сценарием новой "Русалочки" работает Дэвид Маги.

Премьера ожидается 2021 года.

В этом году на экраны вышли три киноадаптации мультфильмов Disney — "Дамбо" Тима Бертона и "Аладдин" Гая Ричи, а также "Король Лев" Джона Фавро.